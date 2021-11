Moderátor akce Jan Dudek seznámil návštěvníky s historkou, kterak se sv. Martin rozdělil se žebrákem o svůj plášť a představitel sv. Martina - Josef Růžička, spolu se členy spolku Memento mori v krátké scénce legendu představili.

Vzápětí přítomné pozdravil starosta města Stanislav Blaha, a poté co uherskohradišťský děkan Josef Říha požehnal shromážděným svatomartinským vínům místních vinařů i těch z okolí, připili si s nimi všichni vinařští zástupci letošním svatovavřineckým vínem.

„Je o mně známo, že mám rád rýňáky i rulandy a všechny tyto odrůdy vykvašené do sucha, a co se mladých vín týká, už se těším na to až ochutnám, co zdejší vinaři v letošním roce dokázali vyprodukovat,“ přiznal se Stanislav Blaha.

Mezi svatomartinskými víny měli možnost zájemci ochutnat tradiční Müller Thurgau, Muškát moravský, Veltlínské červené rané, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe v rosé i červené variantě a Modrý Portugal. Na Masarykově náměstí nechyběly ani sladké, slané, teplé či studené pokrmy, včetně svatomartinských specialit.

„Namísto velkokapacitního stanu jsou vinaři rozsetí po celém náměstí a snad to dopadne tak, že nikdo od nikoho nic než dobrou náladu nechytne,“ okomentoval Jan Dudek situaci, kdy přítomní letos nemohli koštovat vína, tak jako v minulých letech ve velkém stanu.

Nutno upřesnit, že v roce 2020 se kvůli epidemii koronaviru žehnání svatomartinských vín v Uherském Hradišti nekonalo.