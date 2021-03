„Dlouhodobě jsem si pohrával s myšlenkou pořídit si takovou nemovitost. Jde o kulturní památku ve velmi zachovalém stavu, kde se nachází hodně původních prvků, takže o to víc mě to lákalo. Objekt je datován k roku 1827, ale v Moravském zemském archivu jsem si nechal vyjet z katastrů historii tohoto sídla a dohledali ji někdy do 17. století. Už tehdy na tom místě něco stálo,“ líčí své pátrání David Hrabovský.

Přiznává ale, že pořízení domku v nějaké konkrétní lokalitě přímo v plánu neměl, spíš při výletech deset let sondoval zajímavé historické stavby v regionu.

„Přitom jsem dospěl až do Vlčnova, kde jsem oslovil majitele této stavby a postupem času jsme se dohodli, že mi ji prodá. Plácli jsme si ve chvíli, kdy jsem ho přesvědčil, že mám v úmyslu v usedlosti zachovat co nejvíc toho původního,“ vysvětluje historik z Hradiště.

Ten má rád staré věci a v prostředí skanzenů se často pohybuje. „Limity z pohledu statusu Kulturní památka mi nevadí, protože mým zájmem je zachovat ji v co nejpůvodnějším stavu, žádné modernější zásahy neplánuji a nepočítám ani s tím, že to bude celoročně obývané. Neplánuji ani to, že bych tam trvale bydlel,“ přiznává David Hrabovský.

Nemáte žebřiňák nebo staré hrnce?

Největším strašákem, neodkladně vyžadujícím opravu, je podle jeho slov střecha nad hospodářskou částí objektu, kam už zatéká.

„V souvislosti s tím jsme už z hůry vyvezli tři traktorové vlečky sena. Doufám že příští rok k rekonstrukci střechy dojde,“ pokyvuje majitel usedlosti hlavou.

Přiznává však, že z pohledu odborníků je domek v dobré kondici, bez výrazných statických problémů.

„Například černá kuchyně a kvelbený sklep jsou opravdu ve velmi zachovalém stavu a mnoho takovýchto věcí jsem při svých poznávacích cestách po regionu neviděl,“ poznamenává David Hrabovský.

Toho k pořízení vlastní usedlosti inspiroval jiný Hradišťan a kamarád Martin Malina, který si koupil a opravuje tvrz v Kurovicích.

„Původně jsem si myslel, že to dám do kupy za pět let, ale myslím si, že to bude vyžadovat delší časový úsek. Mým záměrem je udělat z domku takové malé muzeum dřívějšího života na Slovácku s tím, že bych ho chtěl dovybavit nějakým původním zařízením,“ prozrazuje majitel objektu.

Rád by tam sehnal například nějaký žebřiňák, trakař, staré hrnce, nádobí a podobně.

„Pokud by někdo chtěl vyhodit původní věci po prarodičích, ať mi dá vědět, přijedu a jestli tam objevím něco zajímavého, rád do vybavení vlčnovské usedlosti využiji tak, jak jsem to udělal s krytinou při bourání jedné z budov JZD ve Veletinách,“ přiznává David Hrabovský.

Po opravách k prohlídkám

Po nezbytných opravách hodlá zpřístupnit stavení veřejnosti k prohlídkám v rámci akcí Dnů otevřených památek nebo při jízdě králů.

Nějaké peníze na financování jeho renovace Hradišťan má, ale protože jde od roku 1958 o Kulturní památku, tak bude moct čerpat také dotace z Ministerstva kultury.

Naštěstí není na obnovu usedlosti sám, podobně jeho nadšení sdílí také rodina a kamarádi, kteří mu jezdí pomáhat, jako například v případě vyklízení sena z hůry.

Domek č. p. 121 má tedy našlápnuto k tomu, aby se po obnově pod taktovkou nového majitele zařadil do bohatého seznamu vlčnovských historických staveb přístupných veřejnosti, jako jsou například Muzeum pálenic, obecní domek pod kostelem nebo unikátní top lokalita vlčnovské búdy.