Zlínský kraj - Nemocnicím ve Zlínském kraji chybějí zdravotní sestry. Například zlínská Baťova jich postrádá třicet, vsetínská sedm. V pololetí podle ministerstva zdravotnictví v republice chybělo asi tisíc sester. Chystá proto kroky, které by tento stav měly změnit.

Zdravotní sestra Kateřina Sárová | Foto: Petr Holubář

Dotknout by se měly například i krajských nemocnic, přestože je přímo ministerstvo neřídí.

„Měly by přinést nelékařskému zdravotnímu personálu vyšší platy i některé kompetence navíc,“ věří mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt. Podle jeho slov totiž ministerstvo hodlá změnit od ledna takzvanou úhradovou vyhlášku, která určuje, kolik platí zdravotní pojišťovny za výkon sester. Zároveň chce změnit zákon tak, aby mohly být u sester hrazeny některé výkony placené dosud pouze u lékařů.

„Na základě toho by měly logicky výrazně zvednout v budoucnu platy sester i ty nemocnice, které řídí ne ministerstvo, ale například kraje, protože získají více peněz od pojišťoven,“ sdělil. Změnit by se později měly i některé pravomoci sester. „Ty vzdělanější by také mohly asi za půl roku po schválení potřebného zákona v budoucnu mimo jiné samy zařídit například takzvané natočení pacientova EEG na elektroencefalografu nebo stanovení krevního cukru glukometrem,“ upozornil Cikrt.

„Připravujeme také jednání s ministerstvem školství, které by mělo zařídit, aby byly vyšší zdravotnické školy více výběrové a více uchazeček středních škol tak zamířilo do praxe,“ dodal Cikrt.

Tento problém by rády řešily i nemocnice ve Zlínském kraji. „Teď nám chybí třicet sester. Z devadesáti studentů místní střední zdravotnické školy přitom letos přišly do praxe jen dvě, ostatní studují dál,“ uvedla například náměstkyně útvaru ošetřovatelské péče Baťovy nemocnice Marie Hejtmánková. K většímu zájmu o práci sester by podle ní přitom určitě pomohlo i zvýšení platů. „Pokud by se upravily zákony, a ministerstvo by mohlo přispět k jejich navýšení, určitě by to bylo dobré,“ podotkla.

Pět sester chybí v současnosti v Uherskohradišťské nemocnici. „Systém vzdělávání nám činí potíže, protože většina sester teď pokračuje ve vysokoškolském studiu, ale po absolvování nemá větší kvalifikaci než dříve sestra s maturitou,“ uvedl mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Jan Hrdý. Paradoxně tak prý nastává situace, kdy sestře k dosažení stejné kvalifikace dříve stačily čtyři roky studia a teď jich je potřeba sedm. „Navýšení pravomocí vysokoškolsky vzdělaných sester a přehodnocení stávajícího systému vzdělávání, to vidím jako určité řešení,“ poznamenal Hrdý.

Pomoc s navýšením platů ze strany ministerstva by vítala i mluvčí Kroměřížské nemocnice Veronika Klímová. „Bylo by to přínosné. Práce sester u nás ještě stále není doceněna a chybí jí prestiž, i když je náročná a zodpovědná,“ podotkla.

Že se ale skutečně brzy něco změní, nevidí jako reálné samy některé sestry. „Nemyslím, že to bude fungovat, jsou to jen sliby. Vím, že dnes mají některé vysokoškolsky vzdělané sestry nižší platy než ty s nižším vzděláním, ale předpokládám, že se to příliš nezmění,“ uvedla například jedna ze sester pracujících v Baťově nemocnici, která si ale nepřála být jmenována.