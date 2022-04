Zdobení kraslic ječmennou slámou je velký dar, říká Taťána Malinová

Pětasedmdesátiletá Hradišťanka Taťána Malinová už třicet let vyrábí kraslice zdobené ječmennou slámou. Techniku zdobení olepování vaječných výfuků slámou, která patří k těm nejnáročnějším, ji před třiceti lety naučila její kamarádka Irena Blahová, která se posléze přestěhovala do Ameriky a do rodné vlasti se už nevrátila.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zdobení kraslic ječmennou slámou je velký dar, říká Taťána Malinová | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Ab ovo, (česky od vejce) je latinský výraz, který znamená od „úplného počátku“, neboli od Adama, jak říkali staří Římané. I oni už věděli, že vajíčko je kromě jiného symbolem začátku. Malované, batikované, vyškrabované či polepované slámou. „Tuto techniku zdobení kraslic, nazývaných hanácké, perfektně ovládá již od osmdesátých let 20. století Zdeňka Rajsiglová ze Starého Města. Tento typ kraslic, nazývaných hanácký, jsem se naučila i já. Takže jsme na Slovácku pouze dvě tvůrkyně, které obarvená vyfouknutá slepičí, husí, pštrosí i drobná křepelčí vaječné skořápky zdobí slámou,“ tvrdí krasličářka Taťána Malinová a ukazuje na stužce visící ozdobený pštrosí výfuk. Miminka v Uherskohradišťské nemocnici stráží patnáct nových monitorů dechu Na něj nalepila na pět tisíc nůžkami nastříhaných kousíčků ječmenné slámy. Na slepičí vajíčko jich zdobitelka nalepí osm set až tisíc. „Mohla bych říci, že výroba kraslice zdobené slámou je titěrná šperkařská činnost,“ usměje se paní Malinová, pro niž zdobení kraslic byl nejdříve pouze koníček, který přerostl ve velkého koně. „Zdobení kraslic zmíněnou technikou jsem naučila svoji dceru Martinu, která se jí kvůli svému náročnému povolání už nevěnuje, ale také svoji vnučku Adrianku. Ta si umí perfektně nalakovat nehty na svých prstech,“ směje se paní Malinová. Radost má z toho, že před čtrnáct lety získala na výstavě EX OVO Zvláštní cenu za techniku výroby kraslic zdobených slámou a její kraslice získaly v roce 2013 také známku Tradiční výrobek Slovácka. Zvon na kapličce ve Starých Hutích už léta mlčí. Zvoník se zatím nenašel Dva roky nato obdržela Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. V březnu 2016 se objevil postup výroby jejích slámových kraslic v televizním pořadu Toulavá kamera a v témže roce se jí dostalo dosud nejvýznamnějšího ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. „Těší mě, že moje slámové kraslice jsou velkým darem od života a dělají radost lidem v Česku, Rakousku, Polsku, Maďarsku a v Americe. Mé motto zní: Kraslice musí potěšit každého,“ dodává s nadšením paní Malinová.