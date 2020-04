„Vypadá to, jako by se zastavil život, pro vinaře se ale touto novou situací podle mého názoru otevírá mimořádný potenciál. Prostě jsme najednou museli začít fungovat jinak. Samozřejmostí se stal e-shopový prodej na internetu, stejně tak jako rychlé obsloužení zákazníka, přešlapujícího u dveří,“ popisuje současný stav věcí zlechovský vinař Břetislav Jakubík.

On i další zaměstnanci vinařství Jakubík tráví v těchto dnech drtivou většinu času ve vinohradu. Z něj to mají do firmy pět minut autem, proto když jim ode dveří zatelefonuje zákazník, přijedou za ním během chvilky a jeho objednávku vyřídí.

„Pokud je potřeba víno dodat až domů, dovoz je od nás zdarma a to na území celé republiky,“ dodává Břetislav Jakubík.

Podobně vnímá aktuální obchod s vínem Petr Gottwald z rodinného vinařství Dvůr pod Starýma Horama v Boršicích.

„Problém kolem nás samozřejmě vnímáme, ale sedět na zadku doma nebudeme. Jsme ve vinohradu, který už máme prostříhaný. Teď vyvazujeme tažně k vodicím drátům,“ naznačil Petr Gottwald s tím, že také pro jeho rodinné vinařství je neodmyslitelnou samozřejmostí provozovat e-shop a objednaná vína bezplatně rozvážet tam, kam je potřeba.

Společnost Víno Zlomek a Vávra provozuje e-shop, víno ke koupi nabízí denně v areálu Sklepy Mařatice v Uherském Hradišti, stejně jako má v nabídce bezplatný rozvoz vín při objednávce minimálně jednoho kartonu (6 lahví).

„Aktuálně jsme připravili ke zhlédnutí bloky krátkých, zhruba minutových videí, jejichž prostřednictvím představíme jednotlivé značky našich vín. Zájemci si je budou moct spustit na youtube,“ uvedl Libor Zlomek.