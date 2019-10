Neuvěřitelné příběhy přinesl středeční večer, kdy se v pražském Edenu představila slavná Barcelona. Tady je jeden z nich.

Tobiáš Michalčík (uprostřed) s dresem od brankáře Barcelony. | Foto: Stanislav Dufka

Na předposlední říjnovou středu roku 2019 nezapomene devítiletý Tobiáš Michalčík z Hluku do konce svého života. Tehdy se mu totiž splnil sen. Splnilo se mu to, v co ani v nejsmělejším snu nedoufal. Dostal totiž dres od svého idola, slavného gólmana Barcelony, od skvělého německého brankáře a reprezentanta Marca -André Ter Stegena.