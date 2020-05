„Máte můj obdiv – za snahu, trpělivost, píli, přístup, odvahu,“ pokračuje v dopise žákům paní učitelka.

„Kromě nabytých znalostí si z tohoto „korona“ období odnášíte spoustu jiných důležitých dovedností získaných prožitkem. Zažili jste mimořádnou událost, která vám určitě více dala než vzala. To však oceníte nejspíš až za pár let. Ano, život píše příběhy, život nás naučí nejvíc. Naši prarodiče nám líčili zážitky z války. Vy budete jednou svým potomkům vyprávět o pandemii. Pravděpodobně zapomenete, jaké úkoly jste plnili. Ale dovednosti, zážitky a pocity zůstanou. Moc se na vás těším!“ uzavírá vzkaz paní učitelka Jančarová.

Dětem je u domácí výuky často smutno po kamarádech, ale stýská se také učitelům.

„Škola není jen o získávání znalostí a plnění úkolů. Děti se učí také tomu, jak vycházet se spolužáky, jak zvládat konflikty, jak správně komunikovat s dospělými a mnoho dalších důležitých dovedností,“ říká Leona Jančarová, která nyní učí na Jarošovské tvořivé škole třetím rokem. Dobrý pedagog podle ní usiluje o pozitivní klima ve třídě a snaží se udržovat dobré vztahy v interakci žák – rodič – učitel.

„CHYBÍ MI VTIPNÉ HLÁŠKY“

„ Nejvíce mi při kontaktu na dálku chybí každodenní rozhovory s jednotlivci i celým třídním kolektivem, zážitky z vyučování a vtipné hlášky páťáků,“ svěřuje se.

„Na písemné komunikaci je těžší děti zaujmout a motivovat, ale naopak je hezké radovat se z jejich pokroků. Děti pochopily, že počítač neslouží jen ke hrám. Tím, že byly hodně s rodinou, naučily se spoustu domácích činností, které dle vzkazů dělaly opravdu rády. Mnozí z nich se poprvé porozhlédli kolem sebe a spatřili okolní krásnou přírodu. Všichni jsme se tak trochu zastavili a zjistili, že to vůbec není špatné žít přítomným okamžikem,“ zamýšlí se dále Leona Jančarová. „Všechny vzkazy od dětí byly emotivní a milé. Posílaly nám spoustu vtipných fotek, kde se pochlubily, jak tráví doma čas. Někteří nám na dálku i zahráli a zazpívali. A přáníčko ke Dni učitelů dojalo opravdu každého,“říká pedagožka z jarošovské školy, kde jsou děti vyučovány od 1. do 5. třídy.

Leona Jančarová je však také sama zaměstnanou maminkou a proto situaci vnímá i z druhé strany. „Doma s dětmi zažívám celou situaci také z pohledu rodiče a chápu, že je to mnohdy náročné. Zejména pokud mají doma více dětí, chodí do zaměstnání, starají se o chod domácnosti a řeší mnohdy existenční potíže. Rodiče, kteří jsme toto všechno zvládli, zasloužíme si metál,“ podotýká s úsměvem. „Na normální výuku se těším. Budeme zase spolu. Užijeme si s páťáky zbytek dní, které jim u nás ve škole zbývají. Budou to silné emoce a věřím, že jen ty příjemné,“ těší se na své žáky Leona Jančarová.

Anketa:

Zpátky do školních lavic se mohou žáci z 1. stupně základních škol vrátit od pondělí.

„Těším se na kamarádky i celkem na učení. Konečně nebudu sama doma, protože mě to tu přestává bavit. A celkově mě to moc nebaví nosit roušky. Taky ještě ty dva metry odstup se mně nelíbí. Ale myslím si, že je to pro nás moc dobrá zkušenost. Taky si myslím, že kdyby náhodou přišla ta druhá vlna, tak to už zvládneme a budeme vědět co a jak,“ říká Eliška, která chodí do 5. třídy na Základní škole v Uherském Hradišti – Jarošově. Stejně jako její spolužáci posílala v období dálkové výuky učitelům alespoň fotopozdravy.

Proč a na co se těším do školy

Anetka, 1. třída:

„Těším se na všechno, nejvíc na paní učitelku, kterou mám moc ráda. A těším se, protože je to tam skvělý.“

Anička, 2. třída : „Těším se moc na kamarády a paní učitelku, protože si s nimi můžu hrát a povídat.“

Amálka, 2. třída: „Moc se těším na kamarády, moji paní učitelku a na učení. Hlavně na český jazyk. Už je mi smutno!“

Alenka, 2. třída: „Těším se nejvíc na paní učitelku.“

Honza, 3. třída: „Už počítám, kolik dní zbývá do 25.5. Těším se na všechny ve škole, nejvíc na kamaráda Lukáše, a taky, že už budu moct konečně začít po vyučování chodit sám domů :-)“

Adélka, 3. třída: „Já se těším na paní učitelku a kamarády, protože mi moc chybíte!“

Venda, 3. třída: „Já se těším na kamarády, na paní učitelku a na paní vychovatelku. Protože už je mi smutno po škole :-)“

Simča, 3. třída: „Těším se na spolužáky a na paní učitelku, protože už je mi doma dlouho.“

Lukáš, 3. třída: „Do školy se těším na paní učitelku, na kamarády, na školní hřiště, na kroužky, hraní v družině. Chybí mi celá škola. Doma se už nudím.“

Martin, 3. třída: „Proč? Protože už mě to doma nebaví, nudím se. Maminka je taky doma a musím uklízet a dělat úkoly. Na co? Na kamarády. Ve škole je to lepší než se učit doma.“

Patrik, 4. třída: „Na co se netěším? Na brzké vstávání a na nepříjemné roušky. Těším se na třídu a na paní učitelku Uřičářovou, na některé spolužáky.“

Filip, 4. třída: „Těším se na spolužáky, matematiku, tělocvik a přestávky.“

Barča, 4. třída: „Do školy už se těším, protože jsme dlouho doma a chybí mi kamarádi a naše paní učitelka. I když se musíme ve škole učit, stejně je tam zábava.“

Beátka, 5. třída: „Těším se na spolužáky, v karanténě je nuda a chci se na přestup do jiné školy vše doučit.“

Bětuška, 5. třída: „Protože mě to doma nebaví a nudím se. Nemám nikoho, kdo by si se mnou povídal. Zpátky do školy se těším, protože zase po dvou a půl měsíci uvidím kamarádky a ostatní.“

Viktorka, 5. třída: „Nejvíce se těším na spolužáky a učitele, protože mi hodně chybí.“

Eliška, 5. třída: „Těším se na kamarádky i celkem na učení. Konečně nebudu sama doma, protože mě to tu přestává bavit. A celkově mě to moc nebaví nosit roušky, respirátory . Taky ještě ty dva metry odstup se mně nelíbí. Ale myslím si, že je to pro nás všechny moc dobrá zkušenost. Taky si myslím, že kdyby náhodou přišla ta druhá vlna, tak to už zvládneme a budeme vědět co a jak! Naopak se netěším na vstávání, na přijímačky. Mrzí mě zrušené akce – škola v přírodě a pobyt v Anglii.“

Míša, 5. třída: „Doma je nuda, nebaví mě učení doma. Těším se na holky. Ve škole je to lepší. Mám to tam ráda.“

Nela, 5. třída: „Těším se na učitele, protože jsou moc milí a dávají nám základ do života. Baví mě, že nám pan ředitel dává v matematice zajímavé příklady a otázky. Mám ráda, když vyzdvihne otázku proč si něco myslíme a tak nám pomáhá učit se rozhodovat. To u zaslaných úkolů tolik nejde – povídat si spolu o nich. Škola na dálku je skvělá v tom, že je veliký klid, ale chybí mi školní prostředí.