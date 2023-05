Unikátní technologii na rekuperaci a recyklaci vody zavedla společnost Orkla Foods Česko a Slovensko ve svém závodě v Babicích na Uherskohradišťsku. Ročně se tím při sterilizaci paštik Májka i dalších produktů má ušetřit více než 300 milionů litrů vzácné tekutiny.

Střecha budovy, na níž je projekt umístěn, navíc nese fotovoltaické panely. Hamé tak významně přispívá k ochraně přírodních zdrojů tím, že tam začali recyklovat a rekuperovat horkou vodu používanou při sterilování potravin.

Voda se používá opakovaně, stejně jako významná část tepelné energie. V tuto chvíli již úspora vody činí 45 %, po náběhu technologie do plného provozu to letos v létě bude až 75 %. Závod Hamé Babice dosud ročně spotřeboval 450 milionů litrů vody, uspoří se jí tak přes 300 milionů litrů. Ty se nebudou muset čerpat a podpoří se stav podzemních vod v oblasti.

„Patříme k předním výrobcům potravin v České republice, a bez vody se potraviny vyrábět nedají. Můžeme ale udělat maximum, abychom její spotřebu snížili. Již nyní, při úspoře 45 %, zachráníme tolik vody, kolik by pokrylo spotřebu pětitisícového města. Úsporu chceme do letošního léta ještě výrazně zvýšit – ušetříme tolik vody, kolik by spotřebovaly například celé Domažlice, Kyjov nebo Humpolec,“ říká Vojtěch Čambala, ředitel závodu Hamé Babice.

Více než 99 % vody používané v závodě Hamé Babice pochází z deseti vlastních studní v okolí. Jde o jednu z nejteplejších oblastí v České republice s výraznou degradací podzemních vodních zdrojů. Ty chce společnost Orkla chránit a zároveň se připravit na budoucnost, kdy může být podzemní vody dlouhodobý nedostatek.

“Největší výzva v praktické realizaci cirkulární ekonomiky je oddělit růst a výrobu od spotřeby primárních zdrojů. A v tom je projekt na recyklaci vody skvělým příkladem,” komentuje to Lenka Mynářová, předsedkyně správní rady Institutu pro cirkulární ekonomiku /INCIEN/.

Novinka šetří vodu při výrobě celého portfolia Hamé Babice, tedy značek Májka, Hamé, Felix, Otma a dalších. Proces vysvětluje manažer projektu Tomáš Proksa: horká voda se po sterilizaci produktů shromažďuje v nádržích, upravuje se a znovu používá k další sterilizaci.

Prochází uzavřenou smyčkou, což výrazně snižuje potřebu čerpat novou vodu. Vedle toho nová technologie využívá i zbývající energii z horké vody na předehřev pro další procesy. Tím dokáže ročně ušetřit zhruba 5 000 MWh energie a tedy i plyn, který by byl k její tvorbě nutný. Zároveň to znamená, že každý rok nevznikne 1 000 tun CO2.

„Technologie je velmi složitá. Vodu čerpáme z deseti podzemních vrtů a každý z nich má unikátní složení. Proto se voda musí upravovat, aby měla vždy stejné složení. A protože jsme v potravinářství, samozřejmě musíme dodržovat přísné hygienické předpisy. Nemůžeme například po sterilizaci vodu jen tak vzít a znovu použít. Je nutné ji vždy znovu vyčistit a upravit,“ vysvětluje T. Proksa a dodává, že díky nové technologii se také o 75 % snížilo množství používaných chemikálii i náklady na údržbu.

I přes osmdesátimilionovou investici, kterou si moderní technologie vyžádala, úspory znamenají, že návratnost je pouhých několik let.

„Technologie v první fázi ukázala, že funguje se skvělými výsledky. V nejbližší době k ní připojíme zbývající části výroby. Půjdeme ale ještě dál,“ dodává V. Čambala.

Projekt 20. dubna tohoto roku získal ocenění Sustainability Star 2023. Nejlepší udržitelné projekty v České republice vybírá vědecká rada Sustainability Summitu, kterou tvoří dvanáct špičkových vědců zaměřených na tento obor.