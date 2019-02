„Samozřejmě jsem rozčilená, že se nakažené maso dostalo až k našim dětem,“ zlobila se starostka obce Sehradice.

Tamní Mateřská a Základní škola totiž byly jedním z míst. kam se dostalo závadné hovězí maso z Polska. Obsahovalo bakterie salmonely. Ve Zlínském kraji se podle dosavadního šetření dostalo do valašskomeziříčské společnosti MP Krásno, kde ho přijali necelých 201 kilogramů.

Odtud se závadné maso dostalo k sedmi odběratelům ve Zlínském kraji a po jednom také v krajích Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském.

V některých provozech už maso zpracovali a zkonzumovali.

Například na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kde ve čtyřech dodávkách přijali dohromady téměř 65 kilogramů masa.

Bezmála 17 kilo hovězího po tepelné úpravě spotřebovali také v Kroměřížské nemocnici a čtyři a půl kila rovněž po tepelné úpravě také v Základní a mateřské škole v Sehradicích.

Společnost MP Krásno patří mezi největší zpracovatele masa u nás. Ředitelka útvaru řízení jakosti MP Krásno Vladimíra Čuláková zdůraznila, že zásilku závadného hovězího masa z Polska, konkrétně hovězího spodního šálu, firma nepoužila pro výrobu masných výrobků.

„Žádné námi vyráběné masné výrobky tudíž nejsou tímto případem dotčeny,“ ubezpečila Čuláková.

Zásilka 201 kilogramů nakoupeného hovězího spodního šálu vakuové baleného byla určená do prodeje a expedovaná pod číslem šarže 972898. „Dodali jsme ji deseti odběratelům. Dotčené odběratele jsme o situaci informovali a maso je stahováno z trhu. Veškerá činnost je prováděna ve spolupráci s dozorovými orgány,“ doplnila Vladimíra Čuláková.

Státní veterinární správa v souvislosti s nálezem bakterie salmonely v polském mase nařídilo mimořádná veterinární opatření.

S platností od čtvrtka 21. února musí všichni provozovatelé potravinářských podniků, kteří přijímají nebalené hovězí maso z Polska, nebo balené hovězí maso s identifikační značkou polského potravinářského podniku zajistit laboratorního vyšetření každé takové zásilky.

Vyšetření, které prokáže zdravotní nezávadnost masa, musí provést laboratoř, která má pro příslušný okruh vyšetřování osvědčení o akreditaci podle zákona.

„Laboratorní vyšetření musí zahrnovat vyšetření minimálně jednoho vzorku na zásilku na přítomnost salmonel. Výsledky tohoto vyšetření musí provozovatel uchovávat po dobu dvou let,“ uvedl Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy.

Hovězí maso „může na trh“ až poté, co výsledky vyšetření prokážou, že maso neobsahuje salmonelu. Pokud maso nevyhoví, musí to provozovatel potravinářského podniku neprodleně hlásit příslušné krajské veterinární správě.

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření hrozí pokuta až do výše dvou milionů korun.

Podle dostupných informací dosud žádná nemocnice v kraji nepřijala pacienta s příznaky salmonelózy.

Závadné maso se dostalo i do ZŠ a MŠ Sehradice na Zlínsku. Tamní ředitel Josef Ovesný k tomu uvedl, že 19. 2. bylo do jejich školní jídelny dodáno polské hovězí maso od dodavatele MP Krásno.

„Toto maso bylo dne 20. 2. zpracováno a zkonzumováno. Maso se upravovalo v konvektomatu při teplotě 200 – 250 °C, a to dvě a půl hodiny. Z tohoto důvodu nemohlo dojít k ohrožení zdraví strávníků. Ve čtvrtek 21. 2. nás navštívila zástupkyně Státní veterinární správy a neshledala žádná pochybení z naší strany,“ řekl v oficiálním prohlášení ředitel sehradické školy.

Starostka obce Silvie Pospíšilová je situací rozladěna.

„Člověka zvedne ze židle, když vidí, jak se postupem let naše země stala odpadkovým košem Evropy. Možná bychom měli začít znovu používat selský rozum, přestat se zbavovat našich produktů a nabízet je více tuzemským spotřebitelům. Samozřejmě jsem rozčilená, že se nakažené maso dostalo až k našim dětem,“ řekla starostka obce.

Nejhorší podle ní je, že není v silách paní kuchařky takto nakažené maso odhalit.

„Ale jak už řekl pan ředitel, prošlo dlouhou tepelnou úpravou, která bakterie zničila. Kdybych to měla trochu zlehčit, naštěstí naše děti nemají na jídelním lístku tatarák…,“ dodala.



Ořechov – Taktéž do Zlínského kraje se dostalo závadné maso původem z Polska. Ořechovská Základní a mateřská škola, které tento problém dotknul však naštěstí stihla produkt vrátit dřív, než by ho tamní děti zkonzumovaly.

„Maso nám v úterý přivezli, nicméně hned na druhý den dodavatel volal, že je maso závadné. Proto se s ním dále nemanipulovalo, dodavatel si jej odvezl a k dětem se tak toto problematické maso nedostalo. Rodiče jsme se rozhodli do konce týdne o tomto incidentu informovat a zároveň je ujistit, že jejich dětem žádné riziko nehrozilo, ani nehrozí,“ okomentovala situaci ředitelka tamní školy Pavla Chocholatá.

Zároveň uvedla, že v případě, že jí stávající dodavatel nebude schopen zaručit, že se situace nebude opakovat, pak s ním smlouvu ukončí a v budoucnu bude chtít, aby se do školky dováželo pouze maso z tuzemska. Vedoucí školní jídelny případ nechtěla komentovat.

„Jediné, co vám k tomu můžu říct je, že jsme to maso neuvařily, takže se rodiče nemají čeho bát,“ uvedla vedoucí školní jídelny Terezie Rokytová. (kve)

Více než 65 kilo hovězího masa přijala jídelna na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži ve středu ráno.

O několik hodin později si již na masu pochutnávali strávníci z řad studentů školy, žáků i široké veřejnosti, která může na oběd do jídelny zamířit. „Do každého obědu přijde asi 110 gramů masa,“ uvedla vedoucí jídelny Marie Romanová.

Sečteno podtrženo, jednalo se asi o 1200 porcí.

„Nemusíme se ničeho obávat. Maso se připravuje dlouho a za vysokých teplot. Problém by mohly mít restaurace, kde je příprava rychlá a nedosahuje se při ní tak vysokých teplot,“ uvedla Marie Romanová.

Jiří Gračka, mluvčí Arcibiskupství olomouckého, které je zřizovatelem školy, informoval, že kontrola z hygienické stanice dopadla dobře.

„Podle šetření pracovníci kantýny nepochybili a jejich postup by bakterie způsobující salmonelózu zničil,“ sdělil Gračka.

O své zdraví nemá strach ani .

„Naštěstí jsem ve středu hovězí nejedl, ale věřím, že maso je u nás v jídelně dostatečně zpracované, aby nebylo závadné,“ vyjádřil se student Jiří Švec.

Nemá prý zprávy o tom, že by měl některý z jeho spolužáků zdravotní potíže.

V Kroměřížské nemocnici se podle mluvčího Egona Havrlanta závadné maso dostalo do 170 porcí.

„Podle pracovníků kuchyně prošlo maso pomalým nočním vařením v konvektomatech a pak bylo ještě dále tepelně upraveno,“ popsal postup zpracování.

„Suroviny nakupujeme od prověřených dodavatelů, kteří zaručují kvalitu a nezávadnost. Této situaci jsme bohužel nemohli předejít. Mrzí nás to,“ uvedl Egon Havrlant. (ome)

Restaurace Lípa v Hulíně také dostala závadné maso.

Spolumajitelka Soňa Pálková je rozhořčená. „My jsme v tom nevinně. Jsme ti poškození. Naštěstí lidé to chápou,“ vysvětluje.

„Bála jsem se, že přijdeme o zákazníky, ale zůstali nám věrní. Na jídlo už přišli i ti, kteří tu jedli i ono hovězí. Mimochodem, byla to výborná svíčková,“ usmála se Pálková. A vzhledem k tomu, že se jednalo právě o svíčkovou, se nemusejí majitelé ani klienti restaurace bát. Maso se totiž kvůli tomu připravovalo čtyři hodiny.

„Vůbec bych to od tohoto dodavatele neočekávala,“ divila se spolumajitelka restaurace. Pálková. Hovězímu masu se v nabídce nadále vyhýbat nebudou.

„Teď máme várku z českého chovu,“ ujistila majitelka.

Zatímco na třech odběrních místech na Kroměřížsku maso zcela nebo zčásti zkonzumovali, v posledním čtvrtém stihli distribuci stopnout včas. Za společnost Krajan to potvrdil Jan Zapletal.

„Do oběhu nešlo ani deko. Něco jsme zničili již sami a zbytek budeme vracet,“ uvedl. (ome)

Případ se týká i Rodinného pivovaru Trnava.

„Várku masa jsme dostali v pondělí. Zrovna včera (ve čtvrtek) si ji inspekce odvezla. Maso bylo v nepoškozeném stavu, ve vakuovaném obalu. Žádné hovězí maso jsme nestihli uvařit, což je jedině dobře,“ konstatovala za Pivovar Slávka Vraníková. (jk)