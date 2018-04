Zastřílet si v Kunovicích z luku nebylo vůbec složité

Rozhodně jako aprílový žertík nevyzněly plakáty a pozvánky města Kunovice na sobotní Lukostřelecký den do tamního areálu Jízdy králů. Že tomu tak opravdu nebylo, o tom se tam v sobotu odpoledne za krásného slunečného počasí přesvědčilo několik stovek dětí i dospělých.

Byť většina z nich neměla vlastní lukostřelecké vybavení, nic to nevadilo. Všechno jim bezplatně zapůjčili trenéři a instruktoři sportovního klubu dp Lukostřelba Zlín, které k lukostřeleckému sportu, jako osudové životní lásce, svedl zájem nebo také víceméně náhoda.

„Lukostřelbu děláme na úrovni klubové a komerční od roku 2010. Nabídku lukostřeleckého zážitku poskytujeme pod společností COVER SPORT a portfolio lukostřeleckých aktivit jsme dovršili produktem Arrow Game,“ sdělil Martin Žáček, předseda zlínského sportovního lukostřeleckého klubu.

Každý, kdo do areálu Jízdy králů přišel z potřeby z luku si zastřílet, ale třeba jen malinko získat něco z dovedností světoznámého lučištníka Robina Hoda, musel nejprve zamířit na lukostřeleckou střelnici, kde od Martina Žáčka získal k lukostřelbě základní průpravu, tedy postoj, úchop luku, založení šípu na tětivu a pak si alespoň stejným směrem vystřelil.

„Ze střelnice se děti i dospělí vydali na 3D lukostřeleckou stezku, imitující závodní prostředí. Na ní si za dozoru instruktorek z luku vystřelili na zvěř v životní velikosti, kupříkladu na medvěda, divočáka, jezevce či srnu ve skoku,“ informoval Roman Trčala, trenér II. třídy a šéftrenér zlínského lukostřeleckého klubu. Ačkoliv 3D stezka je mladým sportem, který lidé ještě velmi málo znají, doplňkovým adrenalinovým sportem, o nějž byl v Kunovicích mimořádně velký zájem, byla arrow aréna.

Než do ní děti i dospělí vstoupili, dostali luk i potřebné bezpečnostní vybavení. Uprostřed arény se chopili šípů s bezpečnostními certifikovanými nesmrtícími hroty a jimi začali po sobě střílet. Při této bezkontaktní zábavě bylo cílem vyřadit šípem svého protihráče. Ten musel po zásahu arénu obehnanou sítěmi neprodleně opustit.

„Instruktoři a trenéři ze zlínského lukostřeleckého klubu se věnovali zájemcům o lukostřelbu, co to jen šlo. Pokud na něčem neústupně trvali, bylo to z bezpečnostních důvodů,“ nechala se slyšet Monika Kandrnálová z hospodářsko-správního odboru města Kunovice.

