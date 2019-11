Zima, Co si doma zapálíme, Loutky, Mlékaři, Zas mosíme hlédat, Prádlo, Mandl, Tož dojdite. Řepa, V sadě, Koláče, Pomocníci. Cibuláři a Amerika budou součástí dvouhodinového premiérového pořadu s názvem U Maně v krámě, který se uskuteční v 17 hodin o posledním listopadovém sobotním podvečeru v kulturním domě Boršice u příležitosti 25. jubilea tamního dětského folklorního souboru Pentlička.

ČTVRT STOLETÍ. Boršická Pentlička rozproudí v sobotu premiérovým pořadem krev žilách diváků. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Pro diváka bude radostí pohledět na víc než padesát účinkující dětí ve věku od čtyř do 16 let, ale také se zaposlouchat do písniček Za našíma humnama a Tá naša lavečka v podání devítičlenné cimbálové muziky Pentlička, které kralují Aleš a František Kropáčovi. Pentlička připravila v průběhu letošního roku pro návštěvníky premiérového pořadu, jehož autorkou je Petra Kropáčová, úžasný program, na němž má velký podíl vedoucí souboru Jana Gabrielová s vedoucími taneční složky Sabinou Bokošovou, Lucií Komárkovou, Sabinou Juříkovou a Evou Můčkovou.