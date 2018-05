Zapletal končí v ANO. Kandidovat bude nově za Nestraníky

Jeden z nejhlasitějších opozičních zastupitelů v Uherském Hradišti odchází z řad politického hnutí ANO. Jan Zapletal nově vystupuje jako nezávislý. K odchodu ze strany jej přiměl současný směr politiky ANO, který se podle jeho slov odkloňuje od dřívějších myšlenek.

Jan Zapletal. Foto: Archiv J. Zapletala

„Jednoduše jsem už dlouhou dobu nemohl vystát, že si na celostátní úrovni hnutí notuje s komunisty či stranou SPD. Zvláště pro mě, jehož rodina byla komunisty perzekvována, to byl nepřekonatelný problém,“ ohradil se proti současnému vyjednávání v poslanecké sněmovně, kde chce hnutí ANO podpírat důvěru vlády o komunisty.

Definitivní konec s regionální politikou to však v žádném případě pro sedmatřicetiletého zastupitele neznamená. Do příštích komunálních voleb půjde na kandidátce Nestraníků.

„Dáváme dohromady program a silné osobnosti, které budou mít Hradišti co nabídnout, aniž by se museli upsat nějaké straně. Sám předpokládám, že budu do pátého místa na kandidátce,“ dodal Jan Zapletal.