Umění s hůlčičkami, se speciálním náčiním, výrazná ozdoba hlavy, krásné a typické kostýmy, obuv a elegance. To všechno byly atributy mažoretkového dynamického sportu, který z tribuny hlucké sportovní haly sledovalo od bezmála deváté hodiny dopolední až do dvacáté hodiny večerní na dva tisíce malých i dospělých diváků.

„Dnes je to dynamický sport, čerpající z tance, gymnastiky i akrobacie. O tom se mohli v neděli přesvědčit diváci v průběhu prvního ročníku Slováckého poháru mažoretek. Ty přijely na premiérový Slovácký pohár ze Slovenska, Moravy a Slezska,“ hýřila elánem i radostí nad vysokým počtem mažoretek Vendula Marková, hlavní organizátorka Slováckého poháru mažoretek v Hluku.

Spolu s ní byly pořadatelkami zmíněného poháru ředitelka hluckého Domu dětí a mládeže Michaela Hrdinová a vedoucí oddělení DDM Kateřina Možnárová.

Na soutěž přijely mažoretky i ze Slovenska

„Na parketu se představily mažoretky ze slovenských Sobotic, Lozorna, Senice a Bratislavy. Ze zlínského kraje se v Hluku prezentovaly mažoretky z DDM Uherský Ostrohu. Z Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště, DDM z Hluk, Vizovic, Holešova a ze Zlína. Zasoutěžit si přijely i mažoretky od Ostravy, ze slovenského Lozorna se zde dokonce představil rodičovský tým,“ informovala Vendula Marková, hlavní organizátorka Slováckého poháru mažoretek.

Dodala, že dopoledne se divákům i porotě představily malé i velké formace, odpoledne byla k vidění sóla, dua a tria. Diváci viděli 179 vystoupení mažoretek, což bylo podle pořadatelek organizačně velmi náročné.

David Hájek, starosta města Hluk, který proslavily Dolňácké slavnosti s Jízdou králů, zahájil první ročník Slováckého poháru mažoretek. Popřál soutěžícím, aby zúročily v tom dynamickém mažoretkovém klání, všechno co se v době tréninků naučily, vzájemné spolupráci, toleranci a podpoře.

Protože pokud mají vystupovat společně ve skupině, spolupracovat musejí. Mažoretky pochopily, že účast na soutěžích se dají získat neocenitelné zkušenosti.

Sportovní halu v Hluku vyšperkovalo téměř tisíc mažoretekZdroj: Deník/Zdeněk Skalička

„Brzy jsme pochopily, že je třeba udělat v tréninku maximum, aby bylo možné získat ocenění, a že ne vždy se to zkrátka podaří. Motivuje úspěch i neúspěch, každý svým vlastním způsobem,“ ochotně utrousila skupinka mažoretek z Hluku, které by někdy rády usilovaly o to, aby se dostaly na domácí „mažoretkový“ vrchol.

Vystoupilo 56 skupin

Své umění divákům předvedly na Slováckém poháru mažoretky z 56 skupin ve 179 vystoupeních. Klání mažoretek odstartovaly dívenky ze slovenské Skalice.

Na parketu se po jejich vystoupení představily mažoretky z Bystřice pod Hostýnem, Zlína, Hluku, Vratimova, z Uherského Hradiště, Holešova, Sobotiště, Zlína ze slovenského Lozorna a Bratislavy a z dalších měst a obcí.

„Rozhodně tedy bylo dnes o co soutěžit v hlucké sportovní hale. V ní byl jeden velký pohár, který by měl být v příštích letech pohárem putovním,“ svěřila se Vendula Marková, hlavní organizátorka Slováckého poháru mažoretek v Hluku.

Ona i její kolegyně, ředitelka Domu dětí a mládeže v Hluku Michaela Hrdinová a vedoucí oddělení Kateřina Možnárová, se už těší na II. ročník Slováckého poháru mažoretek.

Publikum bylo k mažoretkám velmi přátelské a diváci velcí i malí odměňovali každé vystoupení mažoretek vřelým potleskem.