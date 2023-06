Unikátní a originální výstavu z dílny bratří Formanů a jejich přátel, která nese název Imaginarium, hostí v těchto dnech Zámecká galerie v Uherském Ostrohu.

Imaginarium bratří Formanů – unikátní výstava na zámku v Uherském Ostrohu. | Foto: Lukáš Maršík

„Imaginarium je živou instalací přinášející malým i velkým návštěvníkům autentický zážitek. Okouzlí hravým i tajuplným divadelním a výtvarným světem a pozve na výpravu do světa tvůrčí fantazie. Jedná se současně o poctu představivosti, dovednosti a tvořivosti. Výstava bez velkých gest a zbytečných slov připomíná, že lidská fantazie je neomezená a že v tom, co lidé umí vytvořit vlastníma rukama, je krása a hodnota,“ láká na netradiční expozici Lukáš Maršík z Informačního centra Uherský Ostroh.

Na výstavě podle jeho slov spolupracovala pestrá skupina výtvarníků, která ji na míru přizpůsobila prostorům ostrožského zámku.

„Imaginarium tak nabízí návštěvníkům mnohá překvapení, zajímavá zákoutí a dobrodružné příběhy zakleté v divadelních dekoracích, loutkách, fotografiích, hračkách, vynálezech i různých interaktivních předmětech,“ dodává Lukáš Maršík.

Výstava Imaginarium bratří Formanů bude v Zámecké galerii na ostrožském zámku umístěna až do neděle 3. září. Otevřeno je od úterý do neděle vždy v době od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin.