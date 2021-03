Elektronickou přihlášku k talentovým zkouškám spustila 4. března Základní umělecké škola Uherské Hradiště. Přijímací zkoušky se tam budou konat poslední týden v dubnu.

Žáci se tam vzdělávají ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Aktuálně škola otevírá možnost elektronické přihlášky pro školní rok 2021/2022, která bude přístupná od čtvrtku 4. 3. do pátku 7. 5. Přijímací zkoušky se uskuteční v níže uvedených termínech. Vzhledem k epidemiologické situaci by měli rodiče sledovat webové stránky ZUŠ, pokud by došlo ke změně termínů.