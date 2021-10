„V úterý náš mobilní tým naočkoval v Popovicích třetí dávkou od firmy Pfizer 28 seniorů, několik osob jednorázovou dávkou Janssen a dvě imobilní osoby doma v jejich sociálním prostředí,“ řekl Deníku Ivan Dokoupil z Medical Plus.

V Podolí jejich tým naočkoval 26 lidí třetí dávkou od firmy Pfizer a také jednorázovou vakcínou Janssen. Šest imobilních osob naočkovali v jejich sociálním prostředí.

„Celkem šlo tedy o 70 lidí, většinou starších, kteří by měli obtíže se dostat do očkovacích míst v Uherském Hradišti. Vše proběhlo hladce a bez komplikací. Akci považujeme za velmi úspěšnou a děkujeme starostům obou obcí za výbornou spolupráci,“ dodal Ivan Dokoupil a upřesnil, že očkovací centrum společnosti Medical Plus v Uherském Hradišti po dohodě s Krajským úřadem ve Zlíně rozšiřuje očkovací dny od pondělka do pátku od 8 do 15 hodin, a to jak pro objednané, tak i pro neobjednané.

Už v minulém týdnu vyrazil mobilní očkovací tým z Uherskohradišťské nemocnice podat třetí dávku vakcíny proti onemocnění covid-19 do zařízení pro seniory v okolí.

Ve středu 20. října zavítal nemocniční očkovací tým do domova pro seniory v Uherském Hradišti. O třetí dávku očkování proti koronaviru měla zájem velká část obyvatel tamního zařízení.

„V současné chvíli zde máme plně naočkovaných více než 90 procent klientů, velké procento proočkovanosti je i mezi zaměstnanci,“ sdělila vedoucí Domova pro seniory Uherské Hradiště Lenka Šupková.

Mobilní tým provádí vakcinaci osob očkovací látkou firmy Pfizer.

„Očkování probíhalo bez komplikací, senioři i zaměstnanci snášeli třetí dávku dobře, žádné nežádoucí účinky jsme nezaznamenali,“ řekla Veronika Písková, výjezdní lékařka mobilního očkovacího týmu.

V průběhu minulého týdne naočkoval tým z Uherskohradišťské nemocnice také klienty z domova důchodců v Buchlovicích, Nezdenicích a na Velehradě. Očkování v domovech pro seniory a klienty sociálních služeb bude pokračovat i během následujících měsíců.