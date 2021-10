Mnohonásobný nárůst zájemců o očkování proti nemoci covid-19 zaregistrovali v pátek 22. října v očkovacím centru společnosti Medical plus lékařky Evy Dokoupilové v uherskohradišťské Hradební ulici.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

„V pátek to v našem centru hučelo jak v úle. Se zájemci o očkování proti covidu-19 jakoby se roztrhl pytel. Doposud nám tam denně zavítalo tak 50 lidí, ale najednou přišla vlna 300 zájemců. Byli mezi nimi ti, co zatím očkovaní nebyli ani jednou dávkou, včetně dětí nad 12 let, které přišly s rodiči nebo ti, co si přišli už pro dávku třetí,“ řekl Deníku Ivan Dokoupil.