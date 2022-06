Bude však třeba odbagrovat nejrůznější návozy, díky nimž se „utopily" arkády, dát prostoru pozvolnou modelaci a bezbariérovost a zbavit jej nejrůznějších novodobých opěrných zídek a terénních nerovností.

Bazilika je i v noci jako kamenná čítanka. Impozantní je také klášterní zahrada

Altán pro větší akce

„Centrálním prvkem zahrady bude altán, navržený jako trvalá stavba, pro celoroční využívání. Altán má být umístěn ve východní části zahrady, přičemž je ponechán volný průhled směrem ke klášteru. Objekt altánu tak rozdělí zahradu na otevřenou část s travnatou pobytovou plochu a intimnější část s nově vysázenými stromy, které vyplní prostor mezi altánem a objektem trafostanice,“ uvedla v popisu studie mluvčí uherskobrodské radnice Markéta Švehlíková.

Pozice altánu podle ní umožňuje pořádání větších akcí (směrem k Panskému domu, kde je kapacita prostoru před pódiem 160 sedících plus cca 300 stojících lidí) v opačné pozici pak i komornějších představení (pod stromy východní části zahrady).

„Od začátku jsme k tomu přistupovali tak, aby zahrada Panského domu, coby významné místo ve středu města, byla komunitním centrem k celoročnímu fungování pro lidi, kteří se tam budou scházet, od nejmenších dětí až po nejstarší seniory,“ řekl Deníku starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník s tím, že aktuálně tomu tak není.

Příjemné prostředí a zeleň

Zahrada Panského domu je podle něj prostorem nevyužívaným a zanedbaným, proto bylo potřeba přistoupit ke změnám.

„Chceme, aby tam vzniklo příjemné prostředí plné zeleně a stromů s pódiem (altánem) vsazeným do prostoru, kde dříve stávala jedna z budov Panského domu. Zároveň tím chceme zachovat historii toho místa,“ naznačil starosta.

Proto si ve studii podle něj její autoři „pohráli“ s terénem tak, aby se dostali na úroveň, která tam dříve byla.

„Terén chceme přizpůsobit tomu, aby se tam dalo pohybovat bezbariérově a hlavně, pokud se tam bude konat nějaká aktivita, aby bylo ze všech stran možné vidět bez potíží na pódium. Počítáme s tím, že se tam budou konat nejen koncerty, ale i výstavy, divadelní vystoupení či třeba letní kina. A aby na konstrukci pódia bylo možné pověsit velké plátno,“ popsal prostor Ferdinand Kubáník.

Uspěla až třetí studie v pořadí

Aktuální studie je podle starosty už třetí v pořadí.

„Z těch předchozích se mi nelíbila ani jedna,“ potvrdil starosta.

Zrealizovat by se vše podle něj dalo dříve než proměnu Mariánského náměstí, včetně sehnání nějaké dotační podpory.

„Do tří let by mohlo být hotovo a zahrada by mohla fungovat podle těchto našich představ,“ naznačil Ferdinand Kubáník.

Předběžný a prvotní odhad na rekonstrukci je (při současných cenách, pozn. red.) zhruba 20 milionů korun.