Tu pro veřejnost otevřeli v sobotu 24. dubna. Jde o jednu z plánovaných akcí oslav Sto let skautingu v Uherském Hradišti, která byla loni kvůli pandemii koronaviru odsunuta.

„Čtyřiadvacátého dubna je pro skauty a skautky symbolické datum, jedná se o svátek svatého Jiří, našeho patrona,“ nastiňuje vedoucí oslav Jakub Grós, skautskou přezdívkou Jag.

Výstava je podle něj především o lidech. Na fotkách tedy příchozí mohou najít své kamarády, děti, rodiče, nebo prarodiče, kteří skautingem prošli. Vystaveny jsou také fotografie některých osobností českého či světového významu, mezi uherskohradišťské skauty patří rovněž držitel Oscara, významní umělci, vědci, nebo členové exkluzivního žebříčku časopisu Forbes 30 pod 30.

„Ani v nepříznivé době jsme nerezignovali na činnost a tato výstava je jedním z důkazů,“ uvádí Vít Rosůlek přezdívaný Bufi, který je hlavním organizátorem výstavy.

„I když věříme, že hlavní výstava proběhne už v klidnější době bez omezení na podzim, chceme lidi potěšit něčím zajímavým, a to právě touto formou předvýstavy,“ dodal Vít Rosůlek.

Expozice je instalována v kině Hvězda tak, že jsou jednotlivé panely dostupné zvenčí. Účast veřejnosti je tedy pro všechny bez rizika porušování doporučených vládních nařízení. Spolu s výstavou se k veřejnosti dostávají také loni vydané Zkazky.

Almanach činnosti uherskohradišťských skautů a skautek vracející se do období posledních deseti let je pro zájemce připraven k zakoupení ve Vodní ulici v podniku Moja vinotéka. Jakmile to opatření dovolí, budou Zkazky k dispozici i v klubovně u Moravy, a to u oddílových vedoucích.