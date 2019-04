Za průměrnou považuje čerstvě skončenou lyžařskou sezónu majitel Ski areálu Stupava Lubomír Orel. K jejímu dobrému hodnocení podle něj přispělo i to, že ve Stupavě do zimních radovánek poměrně hodně investovali.

„Pořídili jsme například nový hardware a software na turniketech, modernizovali jsme zasněžovací zařízení, vybudovali jsme také zázemí pro instruktory. Investice byly velké a všechny se osvědčily,“ poznamenal Lubomír Orel.

Vylepšení zasněžovací techniky pomohlo také lyžařskému středisku v Osvětimanech, kde měli nepřetržitě otevřeno od vánočních prázdnin do začátku března.

„Řekl bych, že to byla jedna z lepších sezón v porovnání s posledními třemi lety, kdy nebyl sníh ani velký mráz. Co se počasí týče, byl to dobrý rok,“ uvedl provozovatel osvětimanského areálu Miroslav Červenka.

Kladně hodnotil také zájem o instruktory, a to nejen pro děti, nýbrž i ze strany starších lyžařů, kteří se k lyžování vrátili po mnoha letech. Právě lyžařští začátečníci a rodiny s dětmi bývají nejčastějšími návštěvníky menších lyžařských sjezdovek na Slovácku.

A právě jednou z takových je i ta v Břestku. Přestože její provozovatel Zdeněk Mendl označuje břestecký svah za rodinný, spokojenost s uplynulou sezónou neprojevil.

„V porovnání s loňskem jsme měli nižší tržby. Fungovali jsme pět týdnů, během kterých jsme se třikrát museli vypořádat s oblevou. Škoda mluvit. Divím se, že k nám lidé chodili i přes ne moc dobré podmínky,“ prozradil s povzdechem tamní provozovatel.

Naopak na sjezdovce Štrbáň, ve Strání, si letošní zimu pochvalovali. A to i přesto, že tam nemají možnost umělého zasněžování. „Asi měsíc v kuse bylo stabilní počasí. Lyžovalo se u nás celkem osmnáct dnů, z toho sedmnáct v lednu a jeden v únoru,“ prozradil správce areálu Jan Janovský. Pro první lyžování si tam svah museli ušlapat sami lyžaři, protože malá vrstva sněhu a nerovný povrch bránil v práci rolbě.

„Měli jsme ale i týden, kdy to bylo ledovaté. Zrovna tehdy zde probíhal lyžařský kurz, který místní základní škola musela přerušit, aby na tvrdém povrchu nedošlo k nějaké zlomenině nebo úrazu,“ vysvětlil provozovatel.

V areálu nedaleko Strání mají navíc problém s příjezdovou cestou, která je v zimě špatně udržovatelná. Otrlejší lyžaři údajně nechávali auta pod sjezdovkou a nahoru sami vystoupali. Jiným nahoru pomohla rolba.

Lyžovalo se také ve Ski centrum Bílé Karpaty na Mikulčině vrchu, bližší informace ale provozovatel střediska nechtěl Deníku prozradit.