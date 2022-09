„Počasí je špatné hlavně kvůli vinobraní. Ani se nemůžeme do vinohradu dostat, protože je mokro. Když v noci zaprší, je ráno vinice mokrá. Například ti, co sbírají kombajnem, nemůžou do ní vjet, protože setřepávají vodu z listů,“ naznačuje vinař Zbyněk Vaďura z Polešovic. Ten preferuje ruční sběr.

„Teď sbíráme Muškát moravský. Už to padá, má to tendenci hnít, protože vody je hodně. Deštivé počasí není dobré pro odrůdy, které právě dozrávají, jako třeba muškáty. Jsou už zralé ale nemá to cukry a navíc to ta voda ředí,“ řekl Deníku Zbyněk Vaďura. Vinařství rodiny Vaďurovy hospodaří na 13 hektarech, na nichž roste 65 tisíc keřů vinné révy.

Na ročník 2020 vzpomíná vinař Petr Gottwald z Boršic.

„Tehdy jsme také přemítali o dešti. I když má být v následujících dnech chviličku pěkně, nevidím to moc pozitivně. Musíme si říct, jaké cukry v hroznech chceme. Už se nám to dnes nehodí tak, jak to bývalo za našich otců – 16, 17, 18. Pokud se ale počasí zlepší, může to vyjít jakž takž. Sbíráme Müller Thurgau a Moravský muškát. Solaris máme posbíraný, včetně části odrůdy Hibernal,“ přiznává Petr Gottwald.

Postupně se ale ve svých vinicích chystá brát další odrůdy.

„Chodíme po vinohradě s refraktometrem a v závislosti na počasí se to každou chvíli mění. Zatím to má cukernatost 18, 19, 20, takže to ještě neodpovídá číslům, jaké bychom si představovali,“ krčí rameny Petr Gottwald.

Jeho vinařství Dvůr pod Starýma Horama v Boršicích hospodaří na čtyřech hektarech půdy, kde mu roste 24 tisíc keřů vinné révy.

Libor Zlomek z Boršic u Blatnice, ze západnější části Slovácka, naopak deštivý čas nezatracuje.

„Já to zas tak špatně necítím, protože ta réva vodu potřebovala, ale je fakt, že jsme se přiblížili k momentu, kdy už stačí. Pokud by deštivo přetrvávalo do konce září, hrozilo by nebezpečí, že zralost, kterou očekáváme, úplně nenaplní naše představy,“ naznačil Libor Zlomek. I v jeho vinohradech se ale vinobraní pomalu rozjíždí.

„Teď bereme Müller Thurgau a začínáme sklízet Muškát moravský. Odrůdu Solaris už jsme sklidili,“ přiznal Libor Zlomek.

Jeho firma však nyní podle jeho slov potřebuje posbírat především Muškát moravský, jenž má tenkou slupku, včetně odrůd Neuburg a Sylván, které mají tendenci hnít.

„Pro Ryzlink rýnský, Rulandské bílé nebo Veltlíny to bude v pohodě, pokud se počasí vylepší,“ dodal Libor Zlomek. Vinařství Zlomek a Vávra hospodaří na 22 hektarech, kde pěstuje 110 tisíc keřů vinné révy.