Do opravy opevnění řeky Moravy v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kostelanech nad Moravou, které poškodila povodeň v říjnu 2020 se pustil podnik Povodí Moravy. Oprava břehů lomovým kamenem má zamezit narušování břehů, zvětšování nátrží a umožnit údržbu vodního toku.

Odstraňování škod po povodni na řece Moravě. | Foto: Petr Chmelař

„Ihned po povodni jsme provedli prohlídky břehů a zjistili jsme nátrže ohrožující stabilitu břehů. Vlivem kolísání hladiny hrozí další narušování a zvětšování nátrží, u kterých by se následná oprava mohla mnohonásobně prodražit. Zvětšování těchto nátrží by dále vedlo k omezování údržby z důvodu neprůjezdnosti techniky a hrozilo by až poškození přilehlé pravobřežní ochranné hráze. Z tohoto důvodu jsme začali připravovat projekty na odstranění těchto povodňových škod,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.