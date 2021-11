V pondělí byli slavnostně oceněni členové všech záchranných a bezpečnostních složek, kteří se na záchranných pracích podíleli, a to za jejich nasazení, práci a obětavost.

Slavnostní akt se měl uskutečnit již loni, protiepidemická covidová opatřeni však tento ceremoniál odložila až na pondělní den.

„Do roku 2014 jsem nevěděl, kde Vlachovice-Vrbětice leží, dnes tady znám každý kámen,“ uvedl oceněný ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Jaromír Tkaldeček, který byl po celou dobu velitelem bezpečnostního opatření Výbuch.

Slavnost završila šest let práce

Podle přítomných slavnostní akt byl posledním završením jejich šestileté práce na odstraňování následků výbuchů muničních skladů.

„V době, kdy začínají myslivecké hony, bych použil příměr: je to poslední leč,“ připodobnil slavnostní akt krajský policejní ředitel.

Většinu ze 130 přítomných v sále vlachovického kulturního domu, tvořili policisté krajského ředitelství, přítomni a oceněni byli i hasiči Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, členové Pyrotechnické služby Policie České republiky, členové Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příslušníci Armády České republiky, představitelé obcí a měst a další významní činitelé a příslušníci bezpečnostních složek. Medaile předával prezident Policie České republiky Jan Švejdar.

Celkem bylo z areálu v okolí vybuchlých skladů číslo 16. a 12. vyvezeno 547 kamionů naložených municí, ten poslední opustil brány areálu 23. prosince 2015.

Jaromír Tkadleček mimo jiné ve své řeči připomněl, že příslušníci policie museli při svém nasazení řešit věci, které by nikdy nečekali. Řeč byla o evakuaci obyvatel okolních dotčených obcí.

Museli řešit i dojení krav a krmení zvířat

„Netušil jsem, že budu jako ředitel police řešit dojení krav a krmení dobytka, kynologové zase chodili krmit uvázané psy,“ připomněl nelehkou dobu zejména pro obyvatele, kteří museli opustit v době po výbuších muničních skladů své domovy a nechat tam svá zvířata.

„Za to, co jste pro nás udělali a za co jsme vám vděčni, je to, že se tady cítíme bezpečně a za to vám patří velké poděkování a uznání,“ uvedl při slavnostní příležitosti starosta Vlachovic-Vrbětic Zdeněk Hověžák.

Celé opatření mělo však i svá další pozitiva, asi nejlépe je vystihl ve svém projevu náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Daniel Miklós.

„Vznikla spousta kamarádství a přátelství,“ komentoval spolupráci všech složek na tomto místě.

Tu ocenil i jeden z vyznamenaných hasičů, Petr Šarman, hlavní instruktor lezeckého družstva hasičů Zlínského kraje. Ti spolupracovali zejména s policejními pyrotechniky.

„Postupně jsme se mohli přiučit, zjistit práci pyrotechnické služby. Získali jsme tak nedocenitelné zkušenosti,“ uvedl hasič. Podle něj je pondělní ocenění čest.

Vyznamenání pro všechny, kdo se účastnili

„Dnes tady nemohou být oceněni všichni, ale my jim budeme tlumočit to, co tady bylo řečeno. Že jde o vyznamenání pro všechny, kteří se toho účastnili,“ dodal.

„Je to satisfakce za těch šest let, za práci, kterou tam všichni odvedli. Dnes je to vyvrcholení celého opatření ve Vbrběticích,“ doplnil jej oceněný Pavel Málek, který je příslušníkem odboru služeb pořádkové policie Policie Zlínského kraje.

V době výbuchu ještě pracoval na operačním středisku a oznámení o výbuchu skladu číslo 16. 16. října 2014 přijímal.

„Byli jsme překvapeni, co se stalo, byla to velká událost, nikdo to nečekal.

Začátek ležel nejvíc na hasičích a policii,“ vzpomínal v pondělí policista.

Na práci příslušníků ZZS ZK je patřičně hrdý i ředitel této organizace Josef Valenta.

„Nejhorší byly začátky, protože když jsem tam viděl, co se děje a zejména co tam i zdravotníkům hrozí, tak mi vůbec nebylo, jak se říká, dobře po těle. Ale na druhou stranu – profesionální přístup záchranářů, lékařů byl tak nestandardně dobrý, že jsem si o to víc začal uvědomovat, koho organizuji a řídím nebo koho mám já za svými zády. A to je něco, co člověk uvítá a má z toho jedině radost,“ uvedl na adresu záchranářů Josef Valenta.

„Všichni se vrátili domů, nikomu se nic nestalo,“ zdůraznil na závěr slavnostního aktu prezident Policie ČR Jan Švejdar.

Do dnešního dne nebylo ukončeno prověřování, kdo za výbuchy dvou vrbětických muničních skladů stojí.



„Vyšetřování nadále pokračuje, byť ohledání místa bylo dokončeno. Troufnu si říct, že jsme provedli všechny v úvahu přicházející úkony, které bylo možné provést na území ČR. Nadále probíhá spolupráce formou právní pomoci do zahraničí. Jsme závislí na tom, jakým způsobem nám vyhoví státy, které jsme právní pomocí oslovili. V tuto chvíli tak nelze zcela přesně říct jakým způsobem a hlavně jak dlouho, bude pokračovat,“ komentoval vývoj vyšetřování dozorující státní zástupce Martin Malůš.



První výbuch v muničních skladech ve Vrběticích 16. října 2014 stál život dva pracovníky společnosti Imex Group, která v areálu měla několik skladů pronajato. Další sklad této firmy vybuchl 3. prosince. Podle krajského policejního ředitele Jaromíra Tkadlečka při obou výbuších explodovalo více než 70 tun zalaborované výbušniny.