Ve Starém Městě a nově ve Zlíně a Kroměříži se o pořádání Běhu pro Paměť národa postará spolek Mysli Jinak a Post Bellum ve spolupráci s Gymnáziem Uherské Hradiště, Arcibiskupským zámkem a zahradami Kroměříž, městem Kroměříž, Běhy Zlín a Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín.

„Poté co jsme si Běh vyzkoušeli ve Starém Městě, rozhodli jsme se umožnit zapojení do něj i lidem ze Zlína a Kroměříže. Tamní běžci za námi přijížděli do Starého Města, a tak věříme, nová místa ocení. Velmi vstřícně se k našemu záměru postavili i všichni spoluorganizátoři, za což jim děkujeme,“ uvedl Marek Pochylý za Mysli Jinak, hlavního organizátora Běhu pro Paměť národa ve Starém Městě, Zlíně a Kroměříži.

Vzhledem k aktuální situaci neproběhne hromadný start jako v minulosti. Trasy budou připraveny v období od 20. do 23. května. Ve Starém Městě se běžci vydají po Cyrilometodějské stezce, ve Zlíně okolo Dřevnice a v Kroměříží úžasným prostředím Podzámecké zahrady. Opět budou připraveny trasy na 10 a 5 kilometrů a symbolický rodinný běh na 1 kilometr. Možná je i varianta „kdekoli“.

„Ve Starém Městě na náměstí Velké Moravy bude navíc v průběhu května k vidění výstava Příběhy 20. století. Bohužel, více doprovodných akcí, ať už vzdělávacích či zábavných, budeme muset nechat na příští rok,“ doplňuje Marek Pochylý.

Pro Paměť národa se letos poběží jednotlivě nebo s rodinou na tratích, které budou připraveny od 20. do 23. května na 14 místech po celé republice. Všichni, kteří se vydají na trať za hrdiny 20. století, udělají dobrou věc nejen pro své zdraví. Přispějí také na další natáčení příběhů 20. století. Každý běžec má možnost věnovat symbolicky svůj běh osobnosti, která jej inspiruje. Běhá se za letce RAF, politické vězně nebo například inspirativní babičku. (petK)

Kučerová Petra