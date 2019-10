Labyrint, který vznikl v ulici Vinohradská propojením tří historických sklepů Herman, Jahoda a SYNOT však čelí kritice Státního památkového ústavu. Podle něj stavební úpravy poškodily jeden ze sklepů.

„Z památkového hlediska výrazně negativně hodnotíme zejména dva průrazy původním historickým zdivem, které nyní slouží k propojení se sousedními sklepy. Jedná se o destruktivní a nevratné poškození kulturní památky v její autentické části konstrukcí,“ hodnotila z hlediska památkářů novou přestavbu mluvčí Státního památkového úřadu v Kroměříži Petra Zelinková.

Narážela tím na propojení sklepu pod objektem číslo popisné 381, který je prohlášen za kulturní památku. Dle jejího popisu je uváděným důvodem kritiky to, že je statické zajištění objektu, z hlediska současných metod památkové péče neakceptovatelné.

„Obdrželi jsme žádost od městského úřadu v Uherském Hradišti k odbornému vyjádření k přestavbě sklepů. Když jsme ale místo navštívili, bylo zjištěno, že práce byly již provedeny, a to v širším rozsahu, než bylo v žádosti uvedeno,“ naznačila Petra Zelinková. Stavebníci podle ní při přestavbě kulturní památky postupovali bez doporučení památkářů.

„Nejsme oprávněni vést vůči vlastníkovi památky jakékoliv kroky. Poskytujeme pouze příslušnému stavebnímu úřadu odborná stanoviska,“ poznamenala Petra Zelinková.

"Odstranění provedených stavebních úprav"

Majiteli objektu, kterým je společnost SYNOT Real Estate, tak prý hrozí sankce do výše několika milionů korun.

„V současné době je ve věci nepovolené změny stavby číslo popisné 381 v ulici Vinohradská, která je kulturní památkou, vedeno s jejím majitelem řízení z moci úřední, ve věci odstranění provedených stavebních úprav na této památce. Rovněž je vedeno řízení z moci úřední ve věci provedené podzemní stavby, spočívající v propojení čísla popisné 381, 380, 379 podzemními chodbami,“ sdělil reakci uherskohradišťského stavebního úřadu mluvčí tamní radnice Jan Pášma.

Jak dále uvedl, stavební úpravy ani podzemní stavba nebyly s úřadem projednány. Za to mají majiteli hrozit pokuty až do výše několika milionů korun. „Dle zákona o státní památkové péči, lze majiteli uvedené kulturní památky uložit pokutu do výše dvou milionů korun. Stavební zákon zase umožňuje za výše uvedené přestupky uložit pokutu do jednoho milionu,“ upozornil Jan Pášma.

Proč majitelé ignorovali při zásazích do kulturní památky stavební úřad i památkáře odmítla mluvčí skupiny SYNOT Magda Pekařová komentovat.

„Celá záležitost je v jednání, proto se k ní nyní nebudeme vyjadřovat a dávat prostor k jakýmkoliv spekulacím,“ dodala.