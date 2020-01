Na hřebenu Velké Javořiny na Slovácku aktuálně leží kolem deseti centimetrů sněhu, což je sice podstatně méně, než kolik ho tam bývalo v minulých letech a desetiletích, ale dostatečně na běžkování.

Milovníkům zimních sportů je od soboty 18. ledna k dispozici také Ski centrum Bílé Karpaty na Mikulčině vrchu, tedy tamní sjezdovka Lopata, jak se svahu lidově říká.

Správce areálu Petr Kroča přiznal, že v souvislosti se zasněžováním mají potíže s vodou. Fungují v omezeném režimu, protože se svah nachází v CHKO Bílé Karpaty.

„Jsme tady od rána do večera. Všichni dobrovolníci. Radost tady máme z toho, když spustíme vlek. Chceme tu radost pro lidi udržovat,“ přeje si osmašedesátiletý Petr Kroča.

Špatná sezona

Přírodní sníh se drží také na Bystřicku. V minulém týdnu napadlo v Hostýnských vrších asi deset centimetrů sněhu, které na kopcích prozatím zůstávají.

„Na běžky to ale není, v deseti centimetrech nemáme co upravovat. Letos tedy nejsou žádné běžkařské trasy,“ poznamenává šéf Ski areálu Troják a správce Hostýnské magistrály Jakub Juračka.

Podobné množství přírodního sněhu se vyskytuje také vedle sjezdovek Ski areálu Tesák na Kroměřížsku.

„Možná nám už dlouho nevydrží, když se má o víkendu oteplit. Na sjezdovce zasněžujeme, ale letos je to opravdu špatná sezóna. Kvůli počasí jsme začínali až ve druhém lednovém týdnu,“ říká Jiří Vašík ze Ski areálu Tesák.

Ani vločka

„Poslední úžasná sezóna, kdy se tady lyžovalo, byla tak před sedmi, osmi lety,“ vzpomíná smutně správce lyžařského Ski areálu Jasenná pod Syrákovem na Zlínsku František Maliňák.

Ten v posledních letech už vlek vůbec nerozjel. Dokonce se toto zařízení v současné době demontuje a odváží.

„Zestárli jsme a už to nikdo nechce dělat, je to práce hlavně o víkendech, o svátcích,“ komentoval prázdný svah, na kterém není v tuto chvíli ani jedna sněhová vločka František Maliňák.

O umělém zasněžování nemůže být podle Františka Maliňáka tak ani řeč. Navíc, děti majitelů pozemků, na kterých se ski areál nacházel, mají s lokalitou podle Františka Maliňáka jiné plány.

Za zimou na Valašsko

Jedním z míst, kde se lze pokochat pohledem na typickou zimní krajinu je Valašský Olymp, jak se říká Soláni na Horním Vsacku.

„Třeba o minulém víkendu to byla nádhera. Každý strom, každá větvička, vše bylo krásně pod sněhem. Potom se sníh začal trochu vytrácet, ale sněží znovu, takže už je zase krásně bílo,“ popisuje Alena Vašutová z Informačního centra Zvonice na Soláni.

Na nedostatek lidí si nemohou v těchto dnech stěžovat na Pustevnách.

„Návštěvnost je obrovská díky ledovým sochám. I během týdne turisté neustále jezdí,“ přiblížila z Pusteven Dita Korčák Hrtusová. Sjezdovky zde už nějakou sezonu nefungují, na Pustevnách ale pravidelně upravují běžecké trasy.

„Běžkaři nemají jinou možnost, proto jezdí sem. A také se u nás hodně objevují rodiny s dětmi. Táhnou boby, aby si malí užili, když nemají sníh ve městech,“ doplnila.

O turisty nemají nouzi ani ve Velkých Karlovicích. I když to letos nejsou lyže, co táhne.

„S návštěvností jsme celkem spokojení. Nabízíme v rámci služeb wellness, lyže jsou jen doplňková aktivita. Méně sněhu neznamená, že by hosté rušili rezervace. Víkendy máme vyprodané, už se zaplňuje únor i březen,“ říká Martina Žáčková z Resortu Valachy.

Dočkáme se sněhové pokrývky?



Pro lyžaře a milovníky bílé zimy obecně přichází nepříliš optimistické zprávy z Meteopressu. Podle meteoroložky Dagmar Honsové totiž vystoupají v nejbližších dnech ranní teploty až na 8 ºC, během dne pak mohou atakovat maxima okolo 13 ºC. Tento ráz počasí můžeme očekávat až do 4. února.



„Pak by se mělo ochladit a teploty by se měly pohybovat blízko nuly. Celkově ale očekáváme, že i únor bude teplotně nadprůměrný a sníh v nedohlednu,“ zmínila Dagmar Honsová. Sněhová peřina nebude ani na horách, teploty se budou pohybovat vysoko i tam.



„Ráno můžeme očekávat teploty již kolem 4,5 ºC, odpolední maxima ukáží až 7 ºC. K tomu bude pršet a vát silný vítr, nebude se tak dát zasněžovat, sníh bude tát,“ doplnila expertka na počasí.



Podle Dagmar Honsové podobný ráz počasí zažil Zlínský kraj naposledy v sezóně 2013-2014.



„Budeme zřejmě přepisovat teplotní rekordy z roku 2002, kdy nejvyšší maximální teploty vystoupaly až nad 14 ºC,“ připomněla meteoroložka. I když na letošní Velikonoce žádný sníh nehrozí, není podle Dagmar Honsové vyloučeno, že březen nějakou tu sněhovou vločku přinese.