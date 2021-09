„Pěstouni pečují o děti, o které se z různých důvodů nemohou starat jejich rodiče. Bývají to mimika i starší děti, kterým pěstouni nabízejí milující náruč. Nemají to mnohdy jednoduché, ale je vidět, že pomoc, kterou dětem nabízejí, berou jako poslání, které dává smysl,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.

„Spolu se svým manželem přijali do pěstounské péče postupně pět dětí, jedno si osvojili. Službu pěstounství začala vykonávat, společně s manželem, ještě v období, kdy nebyla legislativně upravena příprava a doprovázení pěstounských rodin. Přesto nikdy nezapochybovala o smyslu této služby,“ prozradila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.