„Ceny jsme drželi, co to šlo, aby se podniky prodávající pivo mohly zotavit z pandemie. Jenže zdražuje úplně všechno,“ říká sládek Topolského pivovaru Miroslav Cvan.

Už na začátku srpna se objevily zprávy, že sladovnický ječmen letos zdraží. Mohou za to výkyvy počasí, které způsobily menší úrodu. To by se mělo promítnou i do ceny piva. „Pokud se zvedne cena sladu, budeme muset adekvátně zareagovat. Navíc se mají zvedat i ceny energií,“ popisuje Tomáš Váňa z 1. Selského pivovárku v Kroměříži.

Slad je ta nejmenší položka

Jeho slova potvrzuje i Miroslav Cvan z Topolského pivovaru.

„Slad zdražil, ale to je skoro ta nejmenší položka, co nás zasahuje. Zdražuje totiž úplně vše. Třeba elektřina a té se v pivovaru spotřebuje mnoho. Zdražila i nerezová ocel, takže jsou dražší i nové technologie. Stejně tak servisní součástky nebo služby. Zdražovat prostě musíme, protože náklady rostou velmi rychle,“ vysvětluje Cvan.

Kolik si lidé připlatí za půllitr z Topolského pivovaru, zatím nedovede říct.

„Zdražování bude ale spíše postupné,“ dodává.

Cenu navýší i ve slavičínském Pivovaru Hrádek. „Cena našeho piva je obecně spíše nižší. Rostou nám ale náklady, a to nejen surovin, ale hlavně energií a také osobní náklady. Ty se projeví ještě více. Zdražení proto zvažujeme, i když jen velmi mírné,“ říká jednatel Pivovaru Hrádek Jaroslav Horehleď.

Zvedl se výstav

I přes pandemii koronaviru a uzavřené restaurace a hospody, se regionální pivovary těší stále velké oblibě.

„V období koronaviru se nám zvedl výstav a tento trend je setrvalý. Zájem o naše pivo je v Kroměříži značný a rostoucí. Dvě třetiny produkce prodáme tady, takzvaně pod komínem. Za to jsme velmi vděční, neboť není nic lepšího než stálý domácí zákazník,“ pochvaluje si Váňa z 1. Selského pivovárku.

Produkci během pandemie zvýšili také v Topolském pivovaru.

„Máme vyšší odprodej piva, ale je to ovlivněno rozšiřováním kapacity a také cíleným zvyšováním prodejů. Vnímáme, že zájem o regionální pivo stále roste,“ říká Cvan.

Je to boj

Pivovar Hrádek si v prodeji piva vede stejně jako loni.

„Zvýšil se drobný prodej běžných piv. Poklesl však prodej sudového piva a v nejhorších obdobích i prodej piva obecně. Malý regionální pivovar totiž nemá šanci se dostat do prodeje v řetězcích a nic jiného v té době nebylo otevřeno. Takže oproti roku 2019 a dříve byl prodej na zhruba 60 procentech,“ vysvětluje Horehleď.

I podle něj je zájem o regionální pivo stále na vzestupu.

„I když zákazníci jsou náročnější a žádný speciál vám nenahradí objem klasického piva. Proto od začátku vyrábíme klasiku, a hlavně pivo filtrujeme a kvalitně stáčíme, čímž můžeme konkurovat i velkým pivovarům. Je to těžký boj,“ uzavírá Horehleď.