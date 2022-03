Za květinami, pohádkovými bytostmi a jarními rituály do Jalubí

Prohlédnout si útroby prvního nadzemního podlaží obchodního domu v Jalubí a načerpat jarní i velikonoční inspiraci, takovou možnost budou mít až do 14. dubna lidé, kteří do té doby den co den od osmé do sedmnácté hodiny navštíví 12. ročník výstavy Pohádkové a probouzející se jaro.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jaro a Velikonoce jsou v jalubské expozici do umělých i živých barevných květin oděné. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Expozici připravil od poloviny měsíce ledna majitel jalubského zahradnictví Petr Kovalčík s aranžérkou Helenou Menyhartovou. Prodejní výstava nabídne návštěvníkům mnoho živých květin. Kupříkladu macešek narcisů, hyacintů, petrklíčů, sedmikrásek, ale také vazeb z umělých květin, jarních dekorací na vstupní dveře a ozdob, jimiž mohou zkrášlit domovy v čase blížícího se jara, které začne 20. března v 16:33 hodin. „Jaro bude zase tady a snad přinese naději, čarování a rituály i pro velikonoční období,“ hýřili elánem Petr Kovalčík s aranžérkou Helenou Menyhartovou. Ašot Arakeljan poprvé vystavuje v Dolním Němčí Procházka rozjásanou expozicí plnou umělých květinových vazeb a živých jarních květin zaujala zejména dospělé návštěvníky. Kluci a holky si nenechali ujít zastavení u perníkové chaloupky s bábou, Jeníčkem a Mařenkou, Makovou panenku s motýlem Emanuelem, vodníka Česílka či strašidelného draka. Ten naháněl hodně strachu zejména malým dětem. Své zvláštní kouzlo přinesly v expozici návštěvníkům figuríny Zima a Vesna. „Byly jsme opravdu mile překvapeny, co všechno se dá z živých i umělých květin vytvořit. Výstavu, jež se nám moc líbila, a na niž jsme si nějaký umělý nebo živý květ zakoupily, určitě nejméně ještě jednou do Velikonoc navštívíme,“ svěřily se Jarmila Smýkalová, Jarmila Ulmanová a Jana Kryšková z Huštěnovic.