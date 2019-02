Za dětský úsměv super cena - 18. soutěžní kolo

Střední a východní Morava - Dětský úsměv… to je rozhodně něco, co nám dokáže alespoň na chvíli zahnat běždné denní starosti někam do propadliště dějin. "Bereme" si ho s sebou do zaměstnání, vítá nás večer, snažíme se ho zachytit na fotografii či video jako rodinnou památku.

V Deníku Junior a zde na webu pokračujeme v oblíbené fotosoutěži: Hledáme nejpěknější dětský úsměv. … tentokrát za rok 2015. Jak se soutěže zúčastnit? Vyfotografujte svého syna, dceru, vnuka či vnučku a pošlete jejich snímek do naší soutěže o nejpěknější dětský úsměv. Vašeho potomka otiskneme v některém z vydání Deníku junior, abyste mu otištěnou fotografii mohli zařadit do památečního alba. Snímek pošlete mejlem na adresu prilohy.stm@denik.cz. Můžete jej poslat také poštou na adresu Regionální Deník, Aksamitova 2, Olomouc 779 00. Na obálku poznačte heslo „Soutěž". O co hrajeme? Odborná porota po skončení soutěže vybere vítěze, který získá hodnotnou cenu. Úterý 29. září 2015 - 18. soutěžní kolo 1. ADAM. Konečně na dovolené Foto: Kristýna Hrubošová 2. ADÁMEK. Procházky mám rád. Foto: Tomáš Konečný 3. ALÁNEK. Poprvé v životě vidím morče! Foto: Ladislav Tomášek 4. BRÁŠKOVÉ. Můj brácha má prima bráchu. Foto: Eva Bajzová 5. DANIEL. Okurkový úsměv Foto: Zuzana Chaloupková 6. S KYTKOU. Upřímný dětský úsměv je víc než tisíce slov. 7. MATĚJ A PAVLA. My máme hlad. Foto: Petra Kubínová 8. ONDŘEJ. Právě mám osm měsíců. Foto: Ondřej Zvonek 9. SOFIE. Vyprávěj to ještě jednou. Foto: Tomáš Kubíček 10. TOMÁŠ. Člověk by nevěřil, jak je k smíchu jízdní řád. Foto: Hana Zetíková (Soutěž se řídí pravidly, které najdete na webu regionálního Deníku, která naleznete ZDE)

Autor: Redakce