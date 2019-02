Za dětský úsměv super cena - 13. soutěžní kolo

Střední a východní Morava - Dětský úsměv… to je rozhodně něco, co nám dokáže alespoň na chvíli zahnat běždné denní starosti někam do propadliště dějin. "Bereme" si ho s sebou do zaměstnání, vítá nás večer, snažíme se ho zachytit na fotografii či video jako rodinnou památku.

V Deníku Junior a zde na webu pokračujeme v oblíbené fotosoutěži: Hledáme nejpěknější dětský úsměv. … tentokrát za rok 2015. Jak se soutěže zúčastnit? Vyfotografujte svého syna, dceru, vnuka či vnučku a pošlete jejich snímek do naší soutěže o nejpěknější dětský úsměv. Vašeho potomka otiskneme v některém z vydání Deníku junior, abyste mu otištěnou fotografii mohli zařadit do památečního alba. Snímek pošlete mejlem na adresu prilohy.stm@denik.cz. Můžete jej poslat také poštou na adresu Regionální Deník, Aksamitova 2, Olomouc 779 00. Na obálku poznačte heslo „Soutěž". O co hrajeme? Odborná porota po skončení soutěže vybere vítěze, který získá hodnotnou cenu. Úterý 21. července 2015 - 13. soutěžní kolo TIMÍK. Šlápni na to, ať mi vlajou vlasy. Foto: Helena Burgetová TINA. Moje houpačka je nejlepší. Foto: Lenka Štajnerová SÁRINKA. Jako princezna Foto: Michaela Mrázková MONA LISA. Záhadný úsměv jako Mona Lisa. Foto: Jan Horák HOLKY. Táta přišel domů a takto nás našel. Foto: Jana Tichá BRATŘI. Můj brácha má prima bráchu! Foto: Pavel Baričiak ELIŠKA. Rozdávám úsměv pro dobrou náladu. Foto: Eduard Krasňák FRANTIŠEK. Řidič fešák Foto: Renata Leskovjanová ELIŠKA. Fakt, mami, nepovídej! NINA. Pohoda na zahradě Foto: Libor Havránek (Soutěž se řídí pravidly, které najdete na webu regionálního Deníku, která naleznete ZDE)

Autor: Redakce