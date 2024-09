„Aktuálně je to kolem 80 kubíků za sekundu, ale to nic není proti tomu, až se hladina zvedne,“ prozrazuje mi 79letý „komorník“. Dobře si pamatuje povodně z roku 1997, ale momentálně je optimista a v jejich opakování podle svých slov nevěří.

„Jsem přesvědčený, že tady u nás v Hradišti k takovým záplavám jako v roce 1997 nedojde. Tehdy byly břehy samý keř a překážka, které vodě bránily v rychlém odtoku. Teď je situace úplně jiná. Jsme na na 100letou vodu připraveni, břehy jsou regulované a na jezech se dají spustit klapky, aby jimi voda odtekla rychleji,“ poznamenává senior s tím, že navíc jsou břehy řeky v řadě kritických lokalit zvýšeny a podél toku až k Otrokovicím a Olomouci Povodí Moravy vybudovalo celou řadu opatření, aby případnou velkou vodu zpacifikovalo.

Vedle zdejšího jezu má hospůdku a za ní zvěřinec v podobě kačen, slepic, koz a miláčka kolemjdoucích, oslíka Medarda, Michal Hampala.

„Celý pozemek je o pár centimetrů výš, než je koruna hráze. Pokud by mělo přijít něco velkého, voda se rozlije do okolních polí a my zůstaneme na ostrově. Možná budeme mít vodu ve sklepě, ale já v něm stejně nic nemám,“ přiznává Michal Hampala.

Ten také vlastní půjčovny lodí na Baťově kanále ve Starém Městě a ve Spytihněvi.

„Jsme na kanále tak trochu schovaní. Zatím jen chodíme vylévat vodu z pramic a situaci monitorujeme,“ tvrdí Michal Hampala.

Extrémní počasí, zahrnující velmi vydatné srážky a silný vítr však se podle meteorologů dá očekávat až do neděle 15. září. Proto v Uherském Hradišti zasedá povodňová komise města.

„Nemůžeme nic podcenit. Kolik vody k nám steče po víkendu, to samozřejmě nikdo neví, ale musíme být připraveni. Spolu se všemi složkami prověřujeme vzájemnou koordinaci, připravenost k instalaci mobilních protipovodňových zábran i pytlů s pískem, probíhá kontrola průchodnosti kanálů a propustků, inundačních území a podobně,“ sděluje starosta města Stanislav Blaha.

Na řece Moravě zatím nebylo dosaženo stupňů povodňové aktivity, vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity se předpokládá v průběhu soboty. Na řece Olšavě se v tento okamžik dosažení 2. stupně povodňové aktivity neočekává.

„U menších toků je momentálně situace příznivější, jelikož se nejedná o přívalové deště, a po dlouhém období sucha se prozatím dešťová voda dokáže z velké části vsakovat. Situace se však v běhu času mění, proto ji budeme průběžně vyhodnocovat a další jednání povodňové komise bude svoláno operativně,“ potvrdil Stanislav Blaha.

Vzhledem ke kombinaci silného větru a vytrvalého deště město občanům doporučuje, aby při pohybu venku dbali vlastní bezpečnosti, hlavně co se týká pohybu v blízkosti vzrostlých stromů. Město z tohoto důvodu uzavřelo vstupy do městských parků a z preventivních důvodů doporučuje, aby občané nevstupovali do městských lesů ani do lesoparku Kunovský les.

