Hluk /FOTOGALERIE/ – Zelový rekord na Slovácku padl. V nedělním odpoledni totiž hluckou tvrz „provonělo“ 173 vzorků kysaného zelí.

Tím se premiérový ročník akce O najlepší kysané zelé na Slovácku zapsala do české knihy rekordů. Primát v tomto ohledu doposud držela Velká nad Veličkou. „Sesbírat vzorky nebylo tak jednoduché, jak jsem si původně myslel. V hromadě domácností už mají jen prázdné škopky, je po sezoně. Třeba z Podluží nemáme takřka nic,“ prohlásil hlavní organizátor ochutnávky Antonín vrba.

Největší zastoupení mezi řadou vzorků měly mikroregiony Ostrožsko a Horňácko. „Naopak mě nezájmem zklamalo Uherskobrodsko a Strání. Z Hradišťska mě potěšily Tupesy, odkud dorazilo dvanáct vzorků. A například třísethlavé Hýsly na Kyjovsku dodaly tři sklenice,“ zhodnotil účast jednotlivých obcí a oblastí Slovácka Vrba.

Ještě před zahájením koštu nadělala pořadatelům vrásky technická nepříjemnost. Vyhlášený keramik Josef Benedík z Hroznové Lhoty, který měl na starost vytvoření poháru pro vítěze, totiž z pece vytáhl pouze střepy. „Slíbil ale, že za měsíc dodá nové dílo. Náhradní cenu nám nakonec poskytla Zelinářská unie Čech a Moravy,“ doplnil Vrba.

Koštování kysané aromatické pochutiny doplnil také kulturní program. Na nádvoří tvrze vyhrávala dechová hudba Polahoda, cimbálová muzika Martina Sokola i Ženičky s primáškou Kateřinou Říhovou.

Neobvyklá ochutnávka do Hluku přilákala i Karla Šika z Nivnice s družkou Jiřinou. „Ochutnali jsme asi sedmdesát vzorků, ne všechny nám ale chutnaly. Některé byly na náš vkus příliš sladké. Jinak je to ale bezvadná akce. Mikroregionům Ostrožsko a Horňácko tato spolupráce vyšla. Do něčeho podobného by se mohlo zapojit i naše Východní Slovácko. Nivnice závidí Hlučanům,“ glosoval se smíchem Šik.