Opět po roce jsme na místě činu. Ve dnech 19. - 26. ledna se uskutečnila zimní balonová fiesta v rakouském Filzmoos nedaleko Salcburku. Účastnilo se jí na pět desítek balonů z celé Evropy. Nechyběly ty z Anglie, Rakouska, Belgie, Německa, Holandska ani z České republiky.

Naši zemi reprezentoval balon OK – 1601 o objemu 4 500 metrů krychlových, v tuzemských podmínkách pro sedm pasažérů a pilota.

„V případě letů nad Alpami se jich ale s pilotem mohou účastnit pouze čtyři. V koši totiž musí být k dispozici více lahví s plynem. Oproti hodinovému letu v podmínkách u nás doma, trvají přelety alpských vrcholů až dvě a půl hodiny. Láhve v koši musí být přichystány až na pětihodinový let,“ vysvětlil Deníku Libor Staňa, šéf a majitel břestecké společnosti Balony.EU.

Letecký rekord jednoho z jeho balonů v alpském prostředí je podle jeho slov tři a půl hodiny letu v délce 230 kilometrů.

A zatímco při letech nad pohořím Chřiby na Slovácku vystoupají Staňovy balony do výšky kolem tisíce metrů, v okolí alpských velikánů plují tři až čtyři kilometry vysoko.

„Letos navíc napadly v okolí Filzmoos rekordní tři metry sněhu. Počasí nám ale přálo, z celého týdne vyšly celé čtyři dny letové, a to je nadprůměrný počet,“ prozradil Libor Staňa.

Balonový let nad nejvyšším evropským pohořím je podle něj mimořádným zážitkem.

„Vždy to stojí za to. Hromadné starty balonů a následné lety probíhají za krásného a slunečného počasí nad zasněženými alpskými vrcholky a nádhernou krajinou,“ doplnil Libor Staňa s tím, že zájemci nemusejí čekat až na Mezinárodní balonový festival Filzmoos do roku 2020.

„Příští týden vyrážíme z Břestku s jedním z našich balonů do jiné části Alp, do Zell am See na tamní balonový festival. Kdo se chce pokochat alpskými velikány, může letět s námi,“ položil závěrem Libor Staňa na stůl zajímavou nabídku.