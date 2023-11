VIDEO/ Desítky obrazů uherskohradišťského výtvarníka Zdeňka Kupa jsou až do 7. prosince k vidění v galerijním prostoru HUB 123 hned vedle Malé scény na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti.

Malíř Zdeněk Kup Výstava | Video: Pavel Bohun

Už hojně navštívená autorova vernisáž 8. listopadu dávala tušit velký zájem o expozici jeho převážně nové tvorby. Nebyl by to Zdeněk Kup, kdyby výstavu svérázně nepojmenoval. Název From hell to heaven and back (Z pekla do nebe a zpět) je název expozice vskutku příznačný a vypovídající.

„Jsou tady převážně mé nové věci, trošku jsem se zradikalizoval, protože se mi od mládí líbila taková ta americká abstrakce, která je v každém filmu, sice bezobsažná, ale dekorativní a pěkná a pomaličku na to zkouším přejít,“ poznamenal Zdeněk Kup na vernisáži s tím, že tam lze spatřit celou řadu abstraktních koláží i maleb formátu A4, které stvořil spolu se svým vnoučkem.

„Část obrazů je tady ve starých rámech a vyžadujících trochu jiný malířský přístup. Staré rámy navíc bývají většinou křivé, špinavé a plné rezavých hřebíků. Já je proto musím rozdělat, tři, čtyři dny je spravuju, lepím, tmelím, dávám do úhlu a až pak dostanou nějakou původní barvu. Je s tím tudíž víc práce než kdybych to nechal normálně zarámovat, ale mají svoje kouzlo,“ usmál se Zdeněk Kup.

Upozornil také na to, že je třeba věnovat pozornost názvům obrazů. Autor podle svých slov jimi reaguje na různé věci či události. Například - Rudý kohout zase roztahuje spáry – vychází z písně Karla Kryla a obraz je reakcí na začátek války na Ukrajině.

„Názvy jsou důležité, napomáhají malinko vysvětlit co lze na jednotlivých obrazech vidět. Bývají na nich totiž často zobrazeny složité věci,“ upozornil Zdeněk Kup a dodal, že na dobu se musí pořád reagovat i ve výtvarnu, protože všechno souvisí se vším.

O příjemnou hudební kulisu vernisáže se postarala folk-rocková kapela Venca's group.