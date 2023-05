Generální obnovu za bezmála 17 milionů korun absolvuje nenápadná, ale pro zadržování vody v krajině důležitá nádrž. Vodní dílo téměř čtvercovitého tvaru s názvem Gramanec se nachází nedaleko Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku.

Povodí Moravy zahájilo práce na obnově vodní nádrže Gramanec. | Foto: se svolením Povodí Moravy

Opravy zahájilo s příchodem jara Povodí Moravy. Spočívají zejména v obnově hráze, odtěžení sedimentů a rekonstrukci výpustného zařízení. Ze dna vodohospodáři odstraní více než 10 tisíc kubíků nánosů.

„Našim cílem je zejména vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná také převést povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ popisuje význam prací generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Opravy výpustného zařízení a oprava hrází zajistí bezproblémový provoz vodního díla nejen za běžných situací, ale také během povodní. Odstranění 10 tisíc kubíků nánosů má vést k podstatnému zvýšení retenční schopnosti nádrže. Zatím však není úplně jasné, kde nakonec tato hora sedimentů skončí.

„Projekční společnost v Břeclavi nás před časem oslovila s tím, zdali bychom dali souhlas s uložením sedimentů v našem katastru. My jsme řekli, že souhlas dáme s podmínkou, že bude také souhlasit nájemce, což znamená zemědělské družstvo Ostrožsko,“ řekl Deníku místostarosta obce Jaromír Lažek.

Ten podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře zájem o využití projevil. „Provedené rozbory prokázaly, že materiál je vhodný pro uložení na zemědělskou půdu,“ naznačil mluvčí.

Ladislav Zelený ze společnosti Ostrožsko nabídku potvrdil. „Bavili jsme se o tom. Máme nějaké plochy naplánované, kam by to mohlo přijít, ale bude záležet na rozborech, jak vyjdou, až pak budeme moct říct, na kterou půdu by to mohlo být vhodné uložit,“ krčil rameny Zelený.

Vodní nádrž Gramanec vznikla v 60. letech 20. století, má rozlohu 4,1 ha a zásobní objem 56 000 m³. Práce na ní odstartovaly v dubnu 2023 a potrvají do dubna 2024. Nádrž je aktuálně z důvodu prací vypuštěná. Její obnova si vyžádá náklady v celkové hodnotě téměř 17 milionů korun, které částečně poskytlo Ministerstva zemědělství a částečně z vlastních zdrojů Povodí Moravy.