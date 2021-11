„Stavební úpravy budovy bývalé prodejny Jednoty dokončili v květnu 2020 a přišly na 1,4 milionu korun. Původní návrh na stavbu nové dvoupodlažní knihovny na nádvoří za hospodou tudíž už realizovat nebudeme. O 8000 svazků v obecní knihovně se stará knihovnice Renáta Slívová. Se zařazením svazků nám významně pomohly pracovnice uherskohradišťské knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana. Budovu prodejny Jednoty koupila Obec Šumice v roce 2016 za 1,5 milionu korun,“ řekl Deníku starosta Šumic Josef Jančář.

Obecní knihovna byla 20 let umístěna ve volném pavilonu místní mateřské školy.

Omladili velehradskou radnici. Nové byty nabídly domov šesti Velehraďanům

„Aktuální požadavky veřejnosti na zvýšení kapacity MŠ o třídu dětí do tří let věku byly právě tím impulsem na přestěhování obecní knihovny do nevyužité bývalé prodejny. Po přestěhování obecní knihovny v květnu 2020 do nových prostor byla zahájena rekonstrukce třetí třídy mateřské školy. Rekonstrukce byla dokončena v srpnu 2020,“ poznamenal šumický starosta.

„Příjemný společenský prostor vznikl z těch původních potemnělých místností tady,“ pochvaluje si Renata Slívová a dodává, že v současnosti má šumická obecní knihovna okolo stovky čtenářů a nejčtenějším autorem je Patrik Hartl.

„Kdo do knihovny chce přijít, ten si tam cestu najde,“ poznamenává Renata Slívová a oceňuje, nakolik vstřícný vztah ke knihovně měli všichni dosavadní starostové Šumic, které ona zažila.