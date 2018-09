Z Hradiště odcházejí mladí. Nemají kde bydlet ani pracovat. Co to změní?

Uherskému Hradišti stále klesá počet obyvatel. Hlavní příčinou je, že se z města každoročně odstěhuje víc lidí, než se do něj přistěhuje.

Michal DvouletýFoto: Archiv

Navíc některé pesimistické prognózny mluví o tom, že by do roku 2040 mohl počet obyvatel klesnout z dnešních 25 tisíc dokonce až na necelých 18,5 tisíc obyvatel.

To by však pro hradišťskou radnici znamenalo nemelá komplikace především z důvodu nižších daňových příjmů.

“Nejvíce ohroženou skupinou jsou mladí lidí a absolventi, kteří ve srovnání s jinými městy vykazují podstatně větší míru odhodlání najít si trvalé bydliště v jiném městě, především tam, kde získají lepší práci a dostupnější bydlení. A to je pro slováckou metropoli hodně špatná vizitka” upozorňuje Michal Dvouletý, krajský zastupitel a lídr kandidátky Svoukromníků, Svobodných a Nezávislých.

Řešením je podle Dvouletého především okamžitá modernizace bytové politiky města.

“Radnice sice vlastní více jak 600 městských bytů. Ale zcela chybí startovací byty pro mladé rodiny, které často nemají šanci dosáhnout na komerční hypotéky. Musíme proto udělat důkladnou revizi městských bytů, nepotřebné prodat a raději investovat právě do bytů, které pomohou mladým lidem se osamostatnit a zabrání tomu, aby jen díky nedostupnému bydlení odcházeli mimo Uherské Hradiště,” nabídzí jedno z řešení Michal Dvouletý.

Za ideální lokalitu přitom považuje areál Uherskohradišťké nemocnice, resp. tu část, kterou nemocnice opustí po dokončení všech investičních změn.

“Právě zde by mohlo vyrůst tvz. Nové město, celá nová čtvrt, která by měla nabídnout dostatečné zázemí pro nové bydlení, kvalitní občanskou vybavenost, parkování i dostatek zeleně. K tomu je však třeba pomoci nemocnici, aby co nejdříve dokončila plánované investice a pozemky tak mohly sloužit novému rozvoji města. V ruku v ruce s tím však musí jít tolik potřebné napojení Štěpnic na obchovat u Kunovic,” popisuje sérii nutných kroku Dvouletý, podle které je třeba také aktivně spolupracovat s developery a třeba s nimi do budoucna připravovat společné projekty, které by zajistily dotupné bydlení pro mladé.

“Ale to nestačí. Mladí lidé potřebují mít také perspektivu dobrého zaměstnání. Vždyť Uherské Hradiště má již teď jeden z nějvětších podílů vysokoškoláků na celé Moravě. Proto je třeba rozvinout spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, udržet a posílit statut univerzitního města a souvisosti s terciálním vzděláním vytvářet nové a atraktivní pracovní příležitosti,” je přesvědčený Dvouletý.

UH karta

Podle jeho slov musí město také lépe spolupracovat s významnými zaměstnavateli a aktivně podprovat místní živnostníky, nikoliv jim házet zbytečné klacky pod nohy.

“Spousta podnikatelslkých příležitostí nejen pro mladé lidi přitom leží také v oblasti cestovního ruchu, který je u nás na velkém vzestupu. Radnice však musí pro tyto aktivity připravit dobré podmínky a být nepřehlédnutelným motorem drobných, ale vzájemně propojených projektů,” dodal Michal Dvouletý.

“Navíc chceme pro občany města zavést tzv. UH KARTU, pomocí které budeme lidem kompenzovat část zaplacených poplatků ve výši 500 Kč. Karta pak bude sloužit jako zvýhodněná vstupenka do aquaparku, kina, divadla nebo akce Klubu kultury. Mít trvalé bydliště v Uherském Hradišti se prostě musí vyplatit,” zdůraznil Dvouletý.