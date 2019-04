Ti by mohli být nově přesunováni do útulku. Opoziční zastupitelé navíc navrhovali i zřízení videozáznamů či přebrání veškerých služeb spojených s odchytem psů pod městskou organizaci.

„Přestože proběhla veřejnoprávní kontrola bez problémů, nevyvíjí provozovatel Hotelu pro psy veškerou snahu o jejich návrat k majitelům, což máme zakotveno ve smlouvě. Vždyť tam jsou někteří psi už více než dva roky a město za ně pořád platí,“ nechal se slyšet Ladislav Kryštof (ČSSD).

Právě on jako předseda kontrolního výboru v Uherském Brodě navíc doporučil, aby se město o odchycené psy staralo samo.

„Může to být pod technickými službami. Pak bychom mohli zřídit třeba i videopřenos z jednotlivých kotců, což by mohlo zvýšit pravděpodobnost jejich návratu, ale třeba i možnost, že si někdo dlouhodobě ubytovaného psa oblíbí a vezme si jej domů,“ vysvětlil Ladislav Kryštof.

Jeho kritiku však odmítl majitel Hotelu pro psy Dalibor Jiříček. „Naším přičiněním se vydalo ze rok 2018 do pěstounské péče 34 psů. Jestli to někdo označuje za nedostatečnou snahu navrátit psy k majitelům či zájemcům, tak nevím, jaké číslo by jej uspokojilo,“ reagoval Dalibor Jiříček.

Návrhy Ladislav Kryštofa hodnotí jako nereálné.

„Jenom ta částka, kterou nám město vyplácí, by pokryla náklady na jednoho zaměstnance. Můj hrubý odhad je, že by pod svým vedením Brod za odchycené psy zaplatil za provoz útulku milion korun, nehledě na vstupní investici do budování kotců,“ kalkuloval Dalibor Jiříček.

Pochybnosti okolo pobytu odchycených psů v Hotelu pro psy narostly u opozičních zastupitelů při pohledu na částku, kterou město každoročně na jejich péči vynakládá. Od spuštění služby do roku 2019 vzrostla až trojnásobně, kdy poslední rozpočet počítá s uvolněním čtyř set tisíc korun.

„Myslím, že provozovat vlastní útulek by nás vyšlo ještě dráž, navíc bychom museli splňovat přísné veterinární podmínky. Převést odchycené psy pod vlastní organizaci mi nepřijde jako ideální varianta,“ sdělil starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.

Změnám ve smlouvě s provozovatelem Hotelu pro psy se však nebrání.

„Co vnímám také jako problém, je dlouhodobý pobyt psů v hotelu. V současnosti tam jsou tři psi od roku 2017. Tam bych například viděl možnost, že bychom po je určité době přemísťovali do útulku a určitě o tom budeme ještě jednat,“ dodal Ferdinand Kubáník.