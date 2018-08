Z elektrikáře ekologickým zemědělcem. David Ryšavý jde po stopách přírody

Rodiče ho od malička i se sestrou vychovávali v sepjatosti s přírodou. Společnými silami pečovali o své hospodářství, zaobstarávali pole, ovocné stromy.

Na rodinném pozemku tak díky snaze a píli postupně vyrůstal rozsáhlý sad slivoní, který v současnosti tvoří nádherný přírodní úkaz na úpatí Bílých Karpat, v Komni. David Ryšavý se vyučil elektrotechnikem, a přestože stále pracuje v oboru, jeho plány a vize jdou ruku v ruce s rodinným Eko sadem.

„Děda byl veliký hospodář a kovář, ale především se staral o dobytek. Nikdy se však nevěnoval sadaření ve větší míře,“ začal s vyprávěním David.

„Vše začalo jedním sadem nad domem, kde bylo nevyužité pole k prodeji. Tak jsme se rozhodli, že ho koupíme s úmyslem výsadby trnek, neboť ty k nám na Moravu neodmyslitelně patří,“ podotýká s úsměvem.

A tak se taky stalo. Ideu zrealizovali v roce 2005 a na pole s rozlohou 1,3 hektaru vysázeli stromky slivek. V roce 2008 našla Davidova maminka letáček s možností podpory pro začínající zemědělce a zároveň i zájemce z Hostětína, kteří by chtěli vykupovat produkty z ovoce. Na zkoušku podali žádost v Olomouci a ono se zadařilo.

„V ekologii jsme měli od začátku jasno. Chtěli jsme žít v souladu s přírodou a ve spolupráci se všemi živočichy. Ne abychom pak na úkor živočichů servírovali lidem na stůl něco, co je plné chemie,“ zdůzaňuje David.

I on vnímá současný náhled společnosti na pojem Bio.

„Já třeba, když přijdu do nějakého řetězce a vidím značku Bio, taky se neubráním vtíravé myšlence, kdo ví, co se za tím skrývá a odkud to je,“ praví se skepsí tento sympatický farmář.

Sám je tedy raději, když přijdou lidé přímo do jejich sadů a na vlastní oči se přesvědčí, jak potraviny vznikají a taky, že výslednicí jejich práce není jen nálepka.

Vaření povidel podle tradiční receptury bez cukrů, barviv a konzervantů byla taky jedna z dovedností, které se chtěl ve svých 19 letech naučit. Proto si zajel do Pitína k tamním zahrádkářům, kde se samotné procedury ujala osmdesátiletá paní. Dříve se nehledělo na refrakci jako dnes. Jen otočili lžičku s povidly, na níž by měla povidla držet.

„Již bylo navařeno a začaly se plnit sklenice. Když v tom ke mně přistoupila vyučující stařenka, nabrala si povidel na prst a olízla. Přičemž odvětila „No výborné,“.

Pak vzápětí učinila totéž a pobídla mě „Tož ochutnaj,“ popisuje humornou historku David Ryšavý.

Dneska se staráme o téměř 9 hektarů sadů, tak pochopitelně pomáhá, kdo může. Občas brigádník. Dokonce i tříletý synek je součástí.

„Náročná činnost spojená se sadem mi vezme veškerou dovolenou, hlavně při dozrávání a sběru nastávají náročné časy. Věřím, že do roka či dvou se budu moct plně věnovat aktivitám spojených se sadem a stávající zaměstnání pověsím na hřebík,“ doplnil k závěru sám David Ryšavý.

Autorka: Lucie Tučková