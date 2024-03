„V Ludvíkově jsme se byli podívat hlavně proto, že tam mojí kamarádky kamarádce umřelo hříbátko, které tam bylo měsíc. A moje známá tam před dvěma lety prodala kobylu. Protože se z toho chovu objevily fotky a informace o špatných podmínkách, chtěly jsme si situaci ověřit, že ty fotky nejsou třeba tři roky staré. Mám koně přes dvacet let, ale co jsem tam sledovala, to jsem nikdy neviděla,“ řekla autorka záběrů Kristýna Nováková.

Kolemjdoucí volal ženě, která má pozemek propachtován. Na místo se dostavila i chovatelka koní. Zesláblé zvíře nebylo možné z bahna lidskými silami vytáhnout. Bylo třeba zavolat hasiče a traktor, který zbídačené zvíře vyprostil.

„Já jsem tam byla úplně náhodou. Volala mi ráno kamarádka, že tam zapadla chudinka nějaká kobylka a že ji tahají ven, ať se jdu podívat. Když jsem na místo došla, byla už venku a přivolali veterinářku. Dali jí kapačku a léky a potřebovali ji postavit na nohy. Zavolali Romanu Šolcovi do Žárové, který byl strašně hodný, přijel, znovu jsem zavolala losinské hasiče a postavili toho koníka na nohy. Když jsem po chvíli opět přišla na místo, kobylka už stála na nohách a měla u sebe měla u sebe hříbátko,“ vylíčila Kateřina Bláhová, která žije nedaleko a byla záchranné akci přítomna.

O tom, v jak hrozném jsou zvířata stavu, se dozvěděla před týdnem. Pastviny se nachází v bočním údolí, kterým nevede žádná cesta. Lidé zde nemají důvod chodit. Navíc měli koně velký výběh a laik při pohledu z dálky problém nepozná.

Kobyly měly i ve stáří hříbata

Případ s uvízlou kobylou byl podle všeho jen špičkou ledovce. V ohradě žily dvě desítky koní. Podle svědectví, které se Deníku podařilo získat, šlo dlouhodobě o problémový chov. Zvířata byla vyhublá, neměla dostatečný přístup k vodě, neměla ošetřené rány. Ačkoli šlo o zvířata „v důchodu“, která zde byla umístěna na dožití, byla vystavena zátěži. Kobyly měly i ve stáří hříbata.

„Chovatelka pořádala jezdecké kroužky pro děti. Koně byli v permanentní zátěži, od pondělí do pátku. Nebyli ošetřeni. V den, když jsem chovatelku upozornila, že jim hnijí nohy a smrdí to do dálky, vzala na vyjížďku i ta zvířata, které ani nemohla sejít kopec dolů. Hlavně, aby holčičky jely. To byl moment, kdy mně pohár trpělivosti přetekl,“ řekla Martina Hrdličková. Na pozemcích, které má v pachtu, měla chovatelka koně umístěné.

Podle jejího svědectví chovatelka o koně nepečovala, jak měla. „Koně měli podlomy, hrozně zhnisané nohy, jak stáli v blátě. Spousta jich je zjizvených, měli parazity, byli vyhublí. Staré koně nedokrmovala, ačkoli po nich chtěla výkon. Koně měli všenky, slézala jim srst, vypadali jako z koncentráku. Staří koně byli vyhublí, všude samá kost,“ vylíčila Martina Hrdličková.

V Ludvíkově měli v uplynulých měsících dva koně dokonce zemřít. V lednu se mělo jednat o hříbě, na podzim jiný kůň, který si poranil nohu o dráty.

Náhradní pečovatelé na Šumpersku

Deník se pokusil chovatelku Gabrielu Hajtmarovou kontaktovat. V pondělí nebrala telefon, nezareagovala ani na SMS.

Dvě desítky koní z problematického chovu jsou u dvou náhradních pečovatelů na Šumpersku. „Já jsem tam v neděli zažila něco neuvěřitelného. Na místo se sjeli všichni koňaři z okolí. Jsou to úžasní lidé. Koním dali vodu, nažrat, o tu kobylku v bahně se postarali. I státní složky zafungovaly, byť byla neděle. Koňaři tam byli celý den a neodešli. I proto se všechno vyřešilo a pro všech dvacet koní se našlo nové zázemí. Se zástupcem veterinární správy a ORP zajistili, aby koně nešli do podobného prostředí, v jakém byli teď, aby měli solidní ustájení. Co se za pár hodin podařilo dokázat, bylo neuvěřitelné,“ vylíčila Kateřina Bláhová.

Původní majitelé, kteří své koně předali v dobré víře do Ludvíkova na důchod například po sportovní kariéře, je budou chtít zpět.

„Čekáme na oficiální zprávu z veterinární správy, řeší se to s právníky. Koně, které budeme moci dostat původním majitelům a oni o ně budou mít zájem, tak k nim půjdou. Moje kamarádka si kobylku bude chtít vzít k sobě. Kobyla má pod sebou i hříbě, to půjde s ní. Budeme dělat vše pro to, aby koně našli stabilní domov, kde dožijí. A budeme také chtít, aby té paní byl zakázán chov jakéhokoli zvířete,“ dodala Kristýna Nováková.