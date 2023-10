Vzpomínkovým pochodem Skalky v Chřibech vzdali hold turistovi Zdeňku Sedláčkovi

Kdyby Klub českých turistů, odbor Uherské Hradiště, vyhlašoval anketu Nejúspěšnější turista a vedle řady ocenění uváděl také ty nejlepší do Síně slávy, jistě by se této pocty dostalo zanícenému turistovi Zdeňku Sedláčkovi z Košíků. Narodil se na košícké samotě Paňháj 14. ledna 1946 a zemřel v necelých sedmdesáti letech, a to 1. prosince v roce 2015.

Vzpomínkovým pochodem Skalky vzdali hold turistovi Zdeňku Sedláčkovi | Foto: Deník/Zdeněk Skalička