Miško (toto jméno, které v podstatě slučovalo jeho původní jméno i příjmení, přijal až po příjezdu na Moravu) se narodil 7. 11. 1934 v městě Gwened a jeho pestré životní osudy mapuje knížka Byl jsem tu s vámi rád, kterou Jiří Jilík s kolektivem připravil a vydal již měsíc po Miškově úmrtí (15. června 2014).

Připomeňme jen, že do Československa přijel poprve v roce 1985 s kulturní delegací města Rennes, zamiloval si moravský folklor i lidi. Do Uh. Hradiště ho přilákala folkloristka Anička Maděričová v roce 1991, o rok později mu Miroslav Potyka připravil autorskou výstavu v Uh. Brodě a pozval ho do pořadu Vitajte ve Vlčnově.

A to už byl Miško pevně rozhodnut zůstat u nás - zprvu bydlel všelijak (např. ve skladu výtvarné dílny někdejšího Občanského fóra), pak v malém domečku v Rybárnách (vyzdobil jej nádherným žudrem), ve Starém Městě, ve staré škole v Jarošově, kde měl ateliér a když se oženil, tak v Uh. Brodě.

Na to vše se vzpomínalo - Anička Maděričová připomněla seznámení a první kroky u nás, Jiří Jilík návštěvy folklorních festivalů, Miroslav Potyka Miškovy autorské výstavy (připravil jich 30), František Holmes Jilík vysvětlil, jak se stal Miško „Podburčákem" a výtvarník František Pavlica, autor Miškova portrétu, připomněl jeho návštěvy Vojšického plenéru.

K tomu hráli Burčáci s primášem Františkem Holmesem Ilíkem, posíleni o Jiřího Potyku (Hudci Pondělníci, Kunovjané) a gajdoše Pavla Popelku.

Příjemný večer připomněl výborného malíře, znalce moravského folkloru i české kultury, vzácného člověka, který miloval lidi a oni jeho… Na Moravě zanech výraznou stopu.

Závěr večera patřil Miškově motlitbě, kterou osobitou češtinou napsal 14. 3. 2013:

Božku, Božíčku

přijď vůle Tvá

tož jo, tož ba

však ticho

je projev Tvůj

a moc nevíme

jaká je vůle Tvá…

MIROSLAV POTYKA