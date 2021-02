Milovníka a především ochránce přírody, který se o ni (a zejména o ptactvo) zajímal už od mládí.

Stál u zrodu Hnutí Brontosaurus, byl jedním z prvních absolventů Letní školy ochrany přírody. Vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, byl členem aktivu ochrany přírody při odboru kultury tehdejšího Okresního národního výboru v Uherském Hradišti.

Přes několik pracovních funkcí se stal vedoucím odboru životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti, odkud po několika letech přešel na Městský úřad ve Starém Městě. Aktivně se podílel na činnosti několika sdružení a spolků (mimo jiné České společnosti ornitologické).

Zhruba v letech 2011 - 2016 byl členem redakční rady Zpravodaje Uherské Hradiště, v němž pravidelně publikoval odborné i populární texty - některé názvy naznačí rozsah jeho zájmu: Jaká je péče o životní prostředí v Hradišti, O lovci včel, O orlovi mořském od Hradišťa, O ptácích na staroměstských loukách, Rochus - zelený ostrov Uherské Hradiště, Slepá ramena řeky Moravy, Zeleň v Uherském Hradišti atp. Podílel se také na přípravě ekologického festivalu Týká se to také tebe.

Byl výborný fotograf, uspořádal několik výstav v Uherském Hradišti a ve Starém Městě a své fotografie publikoval. Měl jsem to potěšení několik let spolupracovat s Květošem (přátelé mu jinak neřekli) v redakční radě Zpravodaje UH i při přípravě TSTTT - vždy to byla spolupráce radostná a smysluplná. Bohužel - odešel příliš brzo.(avP)

Miroslav Potyka