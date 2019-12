Vzhůru za Radostnou novinou do skanzenu Rochus

Na vánočním zvyky a tradice našich babiček a prababiček, které se odvíjely ať už o samotném Štědrém dnu nebo o vánočních a novoročních svátcích, a to až do období Tří králů, se můžete naladit, pokud v sobotu 14. prosince vyrazíte do skanzenu Rochus nad Uherským Hradištěm-Mařaticemi.

Ve skanzenu Rochus se lidé dozvěděli, jak se slavili Vánoce za dob našich babiček a prababiček. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička