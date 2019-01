Zlínský kraj - Zlínská společnost Atel Energetika, Experimentální závod v Chropyni, valašskomeziříčská Deza, Farma v Zahnašovicích či otrokovická teplárna. To jsou provozovny, které loni vypustily do ovzduší Zlínského kraje nejvíce škodlivin. Údaje o množství a typu látek znečišťujících vzduch se koncem září objevily v Integrovaném registru znečišťování, jenž spravuje Ministerstvo životního prostředí.

Deza | Foto: DENÍK/Miroslav Dvorský

Jen o únicích do ovzduší informovalo v celé zemi 821 společností. Ve Zlínském kraji jich bylo více než čtyřicet.

Při hledání největšího krajského znečišťovatele životního prostředí je však zapotřebí zohlednit různá kritéria. „Základním hlediskem je objem výroby. Důležité je také brát v potaz činnost, kterou daná organizace provozuje,“ vysvětlila Miluše Větroňová z české informační agentury životního prostředí CENIA.

Nejvíce škodlivých látek vypouští do ovzduší už několik let po sobě Deza z Valašského Meziříčí, která je zpracovatelem surového benzolu a surového dehtu. Podle vedení společnosti se však Deza snaží negativní dopad na životní prostředí snižovat. „Máme svůj dlouhodobý ekologický program, který naplňujeme,“ sdělil výrobní ředitel společnosti Ivo Hanáček.

Mezi nebezpečné látky, které provozovny vypouštějí do ovzduší, patří například arsen. Tento karcinogen způsobuje rakovinu plic a kůže a zvyšuje pravděpodobnost nádorů jater, ledvin a močového měchýře.

Právě arsenu vypustila v kraji loni nejvíce otrokovická teplárna. Prvenství drží také co se týče množství vypuštěného oxidu uhličitého. Ten je hlavním plynem, který přispívá k rozvoji skleníkového efektu a následně k oteplování planety.

Také otrokovická teplárna, která spadá pod energetickou skupinu E.ON, se prý snaží množství škodlivin vypouštěných do vzduchu omezit. „Teplárna je za prvé plně odsířená. To je výjimka, protože to není ze zákona povinné. Má také nainstalovány kotle na biomasu. Jejich podíl se bude neustále zvyšovat,“ řekl mluvčí společnosti Vladimír Vácha. Podle něj ale bude teplárna vždy patřit k největším znečišťovatelům životního prostředí. „Přebírá totiž zátěž jednotlivých domácností v okolí,“ vysvětlil Vácha.

Do databáze podalo hlášení v celé České republice 1177 společností. Jednalo se přitom nejen o úniky do ovzduší, ale i do vody, půdy či odpadních vod. „Počet provozoven registrovaných v Integrovaném registru znečišťování každoročně stoupá a ze systému se tak stal velmi významný zdroj informací o životním prostředí, který využívá nejen veřejnost, ale i odborné instituce,“ uvedl mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Nejvyšší počet provozoven, za něž byla podána hlášení, spadá jako každoročně do Jihomoravského a Středočeského kraje, nejméně pak do kraje Karlovarského. „Mezi kraje nejvíce zatížené úniky znečišťujících látek již tradičně patří Moravskoslezský a Ústecký kraj,“ doplnil Kašpar.