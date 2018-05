Vzdělávací komplex Fakulty humanitních studií je Stavbou roku 2017

ANKETA/ Nejvyšší ocenění v soutěži Stavba roku 2017 Zlínského kraje, cenu Grand Prix architekta Pavla Nováka, získal Vzdělávací komplex Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Odborná porota hodnotila 39 různých staveb v několika kategoriích. "Většina přihlášených staveb byla na velmi vysoké úrovni," zhodnotila předsedkyně poroty Dagmar Nová.

Do soutěže Stavba roku 2017 Zlínského kraje bylo letos přihlášeno nejvíce staveb v kategorii Stavby občanské vybavenosti (12), do kategorie Stavby mimo Zlín (9), do Průmyslové a zemědělské stavby (7), do Realizace rozvojových projektů měst a obcí (5), do Dopravní a ekologické stavby (4), nejméně pak do kategorie Stavby pro bydlení (2).

Stavby přihlášené do soutěže Stavba roku 2017 Zlínského kraje:

I. Stavby občanské vybavenosti

01. Vestavba spojovacího krčku SOU Uherský Brod

02. Rekonstrukce Grandhotelu Tatra, Velké Karlovice

03. III. stavba objektu Střední školy Kostka s.r.o., Vsetín

04. Rekonstrukce lázeňského domu RIVIERA, Luhačovice

05. Lékařský dům Tyršovo nábřeží, Zlín

06. Vzdělávací komplex Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně

07. PREDIKO CENTRUM, Zlín

08. Mateřská škola TEDDY BEAR s.r.o., Vsetín

09. Polyfunkční dům V. etapa, Uherský Brod

10. Rekonstrukce Vavrečkovy vily, Zlín

11. Ateliérový dům, Ratiboř (ADR)

12. Polyfunkční dům Kvítková, Zlín

II. Domy pro bydlení

13. Bytový dům Kvítková, Zlín

14. Stavební úpravy bývalé ZŠ na bytový dům, Brumov-Bylnice

III. Průmyslové a zemědělské stavby

15. Výrobně administrativní areál společnosti VIPAX, a.s., Lukov

16. Obchodně výrobní areál firmy VALVE CONTROL, s.r.o., Nivnice

17. Výrobně administrativní hala společnosti JC - METAL s.r.o., Vsetín

18. Nový závod GACZ, Hulín

19. Rekonstrukce objektu SO 661 v areálu DEZA, a.s., Valašské Meziříčí

20. Montovaná hala společnosti UNIMARCO a.s., Želechovice nad Dřevnicí

21. Areál firmy NIVEKO s.r.o., Uherský Brod

IV. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby

22. Technická připravenost pro soubor staveb, Výhledy, Napajedla

23. Zkapacitnění prameniště, zvýšení jakosti pitné vody a rekonstrukce přivaděče surové vody, Hulín - Kroměříž

24. Křižovatka silnic II/490, II/497, III/4972, Bohuslavice u Zlína

25. Silnice III/43346 Litenčice – Lísky, část Lísky

V. Realizace rozvojových projektů měst a obcí

26. Rekonstrukce kulturního a společenského centra – zámek v Holešově

27. Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves

28. Revitalizace prostoru Velískovy zahrady ve Zlíně - Malenovicích

29. Tělocvična v obci Vidče

30. Rekonstrukce obřadní síně Městského úřadu Otrokovice

VI. Stavby realizované mimo území Zlínského kraje

31. Chladírenská hala s Ultra Low Oxygen technologií, Žernov, okres Semily

32. Přístavba Základní školy Tyršova, Židlochovice, okres Brno-venkov

33. Viladům Starý Mlýn, Zdiby, okres Praha-východ

34. Novostavba výrobně administrativní budovy Teco a.s., Kolín

35. Rekonstrukce hotelu President, I. a II. etapa, Praha

36. Výrobní hala a vinotéka vinařství ve Velkých Pavlovicích

37. Rekonstrukce a dostavba Smuteční síně, Nový Bor

38. Showroom Praha – Ruzyně

39. Administrativně skladová hala BL RENT, Trnava, Slovensko