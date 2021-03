ROZHOVOR/ Libor Švardala se před jedenácti lety rozhodl místo pokračování ve vyučování matematiky na střední škole, pro starostování ve svém rodném Slavkově, a tak buduje malou obec na moravsko-slovenském pomezí.

Obec Slavkov na úpatí Bílých Karpat. Hruška v Horním poli. | Foto: Deník / Pavel Bohun



Starosta Slavkova Libor ŠvardalaZdroj: Deník / Kuncová JarmilaCo se vám podařilo v obci vylepšit a z čeho máte radost?

Slavkov je krásná vesnice. Jsem patriot, mám to tady pod kůží a nezastírám, že mě práce starosty baví a naplňuje. Nad rozvojem obce přemýšlím pořád. Spoustu věcí se již podařilo zlepšit, ale pořád je na čem pracovat a myslím, že se ani nejde dostat do stavu úplné spokojenosti. Plánů je zkrátka stále dostatek a naskakují další. Radost mám hlavně z toho, že na to nejsem sám. Aktivní je paní místostarostka, oporu mám v zastupitelstvu, v obci je spoustu ochotných a pracovitých lidí, kteří se věnují třeba spolkové činnosti nebo pomůžou jen tak, když je třeba. A těší mě také, že se nám daří velmi úspěšně získávat dotační prostředky na naše záměry.