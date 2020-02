V listopadu loňského roku se redakce Deníku dohodla se zástupci dm drogerie markt a společně jsme vyhlásili projekt Propojujeme generace. Netušili jsme, s jakou odezvou se naše výzva potká. Do projektu se přihlásilo 176 domovů seniorů a institucí, které pořádají programy, při nichž se potkávají zástupci různých generací. Vy nyní můžete díky hlasování v anketě pod článkem rozhodnout o tom, jaké instituci či domovu seniorů bude na Slovácku finanční dar poskytnut.

Ze společných akcí se Scholou Boršice. | Foto: DS a DZR Buchlovice/archiv

V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme už s ním.