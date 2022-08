#clanek|6945836#

„In-line tábory jsme se snažili dělat, co nejlépe umíme. Naší snahou bylo, aby děti byly na táboře hodně spokojené a my, jako instruktoři a instruktorky jim přinášeli co nejlepší zázemí a servis. Náplň každého turnusu na in-line bruslení byla velice pestrá,“ svěřila se Petra Holá.

„V pátek 12. srpna jsme udělali ve sportovní hale pomyslnou tečku za letošním třetím turnusem příměstského tábora in-line bruslení. Malí in-line bruslaři ukázali svým rodičům, prarodičům i sourozencům, jakým novým dovednostem se naučili, jak zlepšili svoji fyzickou kondici,“ řekla sebejistě vedoucí instruktorka Petra Holá.

Jedním dechem dodala, že děti si v příměstském táboře vytvořily nová přátelství a užily si spoustu zábavy. Každý turnus in-line bruslařů si prošel Človíčkovou stezkou Sportparku Rybníček, který byl pořadatelem příměstského tábora pro začínající bruslaře, tak i pro pokročilé.

„Každé z dětí si z tábora odnášelo diplom za úspěšné absolvování in-line kempu. Sportpark Rybníček učí děti lásce ke sportu, pohybu a zdravému životnímu stylu. Takže děti si mohou v hale zabruslit v in-line kroužku každé úterý od konce září,“ dodala Petra Holá.